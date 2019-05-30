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Демократи у Конгресі хочуть почати імпічмент Трампа

Демократи у Конгресі хочуть почати імпічмент Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Впливові законодавці-демократи у США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту Дональда Трампа. Таким чином у Демократичній партії США відреагували на публічний виступ спеціального прокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

У середу незалежний прокурор США Роберт Мюллер заявив, що висунення звинувачень президенту США суперечило б Конституції та правилам Міністерства юстиції США, а також було б несправедливим.

"Після слідства, якщо б ми були впевнені, що президент однозначно вчинив злочин, ми так би і сказали", - наголосив Мюллер у зверненні в середу.

Для того, щоб вжити заходи проти діючого президента треба вживати "процедуру, відмінну від системи переслідування злочинів", - наголосив він.

У Білому домі заявили, що текст доповіді слідства Мюллера "говорить сам за себе".

"Не було змови, не було кримінальної змови - і Мін'юст США підтвердив, що не було і перешкоджання правосуддю. Незалежний прокурор Мюллер також заявив, що міністр юстиції Барр сумлінно поводився із наданою йому доповіддю. Після двох років роботи незалежний прокурор США, перегортає цю сторінку - і решта мають зробити те саме", - йдеться у заяві речниці Білого дому Сари Сандерс.

Натомість у Демократичній партії США побачили в окремих фразах виголошених Мюллером сигнал, що лише Конгрес може взяти на себе місію висунення звинувачень президенту США. Численні законодавці-демократи виступили за початок процедури імпічменту.

"Заява Мюллера підкреслює те, що знають ті, хто читав його доповідь: вона являє собою подання на імпічмент, а діяти має Конгрес. Там мають діяти", - заявила у Twitter сенатор-демократ Елізабет Воррен.

"Заява Мюллера чітко вказує: Конгрес має законне та моральне зобов'язання негайно розпочати процедуру імпічменту", - твітує сенатор-демократ Коррі Букер, який, як і Воррен, бере участь у виборах президента США 2020.

Камала Гарріс, інша кандидатка у президенти США та сенаторка-демократ також закликає до імпічменту.

"Треба починати процедуру імпічменту. Це - наш конституційний обов'язок", - твітує Гарріс.

Між тим демократи у Палаті представників Конгресу США вже заговорили про перші конкретні кроки на шляху до імпічменту.

"Наступним кроком Юридичний комітет Палати представників має розпочати офіційну процедуру запиту щодо імпічменту (impeachment inquiry), щоб формально розпочати розглядати, чи необхідно висувати подання щодо імпічменту", - твітує конгресмен-демократ Дейвід Сісілін.

За словами законодавця, запит щодо імпічменту дозволить Юридичному комітету "збирати докази, відправляти повістки свідкам та ухвалювати рішення щодо подальших дій".

У Республіканській партії США натомість наполягають, що нова заява Мюллера жодним чином не змінила ситуацію.

Нагадаємо, перший республіканець в Конгресі США публічно виступив за імпічмент президенту країни Дональда Трампа.

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