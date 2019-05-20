Перший республіканець виступив за імпічмент Трампу

КИЇВ. 20 травня. УНН. Перший республіканець в Конгресі США публічно виступив за імпічмент президенту країни Дональда Трампа. У суботу член Палати представників від Мічигану Джастін Амаш опублікував серію з 13 твітів, в яких він виклав свої висновки з доповіді спецпрокурора США по РФ Роберта Мюллера і виступив зі звинуваченнями на адресу міністра юстиції Вільяма Барра, який відмовляється надати Конгресу повну версію документа. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.