Перший республіканець виступив за імпічмент Трампу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Перший республіканець в Конгресі США публічно виступив за імпічмент президенту країни Дональда Трампа. У суботу член Палати представників від Мічигану Джастін Амаш опублікував серію з 13 твітів, в яких він виклав свої висновки з доповіді спецпрокурора США по РФ Роберта Мюллера і виступив зі звинуваченнями на адресу міністра юстиції Вільяма Барра, який відмовляється надати Конгресу повну версію документа. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
На думку Амаша, Барр навмисно ввів в оману громадськість своєю занадто обережною інтерпретацією доповіді спецпрокурора. Тим часом, всупереч викладу Барра, доповідь Мюллера свідчить про вчинення Трампом дій, які є приводом для імпічменту, підкреслив він.
За словами конгресмена, доповідь викладає всі складові перешкоджання Трампом юстиції. "На підставі подібних доказів будь-яка людина, яка не є президентом Сполучених Штатів, поза всяким сумнівом, отримав би обвинувальний вирок", - підкреслив він далі.
Президент США Дональд Трамп в неділю піддав критиці конгресмена Джастіна Амаша, назвавши його "абсолютно легковажним", після того як законодавець від Мічигану став першим республіканцем, який закликав до імпічменту Трампа.
Президент заявив, що "ніколи не був фанатом" конгресмена, який працює в Палаті представників п'ятий термін.
"Він виступає проти мене і деяких наших великих республіканських ідей і політики виключно заради того, щоб його ім'я зазвучало в суперечливій ситуації", - заявив президент.
"Джастін - невдаха, який, на жаль, грає на руку нашим опонентам", - написав Трамп.
Нагадаємо, кількість громадян США, які вважають, що Конгрес має оголосити імпічмент для американського президента Дональда Трампа, зросла до 45%.