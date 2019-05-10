Ідею імпічмента Трампа підтримують 45% американців - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Кількість громадян США, які вважають, що Конгрес має оголосити імпічмент для американського президента Дональда Трампа, зросла до 45%. Про це повідомляє УНН із посиланням на результати соціологічного дослідження Reuters/Ipsos.
У свою чергу, 42% респондентів вважають, що президента США не варто відстороняти від посади.
Від однозначної відповіді утримались 13%.
"Опитування громадської думки, проведене в понеділок, не дало зрозуміти, чого дійсно хочуть американці: припинення розслідувань стосовно Трампа чи переходу до процедури оголошення імпічменту", - йдеться у повідомленні Reuters.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рейтинг Трампа значно впав через рекордний “шатдаун”
Зокрема, дані дослідження свідчать про те, що 32% опитаних вважають що дії Конгресу у зв'язку з публікацією звіту Мюллера абсолютно законні. Однако 47% респондентів з цим не погоджуються.
Зазначається, що 39% опитаних підтримують дії Трампа, 55% - не схвалюють його діяльність.
Опитування провели на всій території США, у ньому взяли участь 1006 людей. Рівень похибки - близько 4 процентних пунктів.
Як повідомляв УНН, за результатами соціологічного дослідження в контексті передвиборчих перегонів, колишній віце-президент США Джо Байден випереджає чинного президента США Дональда Трампа на 6%. Зокрема, Байден лідирує у рейтингах кандидатів у президенти США серед конкурентів-демократів.