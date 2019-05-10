Идею импичмента Трампа поддерживают 45% американцев - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Количество граждан США, которые считают, что Конгресс объявить импичмент для американского президента Дональда Трампа, выросло до 45%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты социологического исследования Reuters/Ipsos.
В свою очередь, 42% респондентов считают, что президента США не стоит отстранять от должности.
От однозначного ответа воздержались 13%.
"Опрос общественного мнения, проведенный в понедельник, не дал понять, чего действительно хотят американцы: прекращение расследований в отношении Трампа или перехода к процедуре объявления импичмента", - говорится в сообщении Reuters.
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В частности, данные исследования свидетельствуют о том, что 32% опрошенных считают, что действия Конгресса в связи с публикацией отчета Мюллера абсолютно законны. Однако 47% респондентов с этим не согласны.
Отмечается, что 39% опрошенных поддерживают действия Трампа, 55% - не одобряют его деятельность.
Опрос провели на всей территории США, в нем приняли участие 1006 человек. Уровень погрешности - около 4 процентных пунктов.
Как сообщал УНН, по результатам социологического исследования в контексте предвыборной президентской гонки, бывший вице-президент США Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа на 6%. В частности, Байден лидирует в рейтингах кандидатов в президенты США среди конкурентов-демократов.