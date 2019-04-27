Вибори президента США: Байден випереджає Трампа у першому опитуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Колишній віце-президент США Джо Байден, що у четвер оголосив про свою участь у виборах президента у 2020 році, випереджає теперішнього президента США Дональда Трампа на 6%. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування The Hill.
Варто відзначити, що 15% опитаних ще не визначилися зі своїми політичними уподобаннями на майбутніх виборах президента США.
Соціологічна похибка опитування становить 3,1%. У опитуванні брали участь тисяча чоловік.
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У опитуванні Трамп отримав найсильнішу підтримку серед старших виборців (у віці після 50 років). Байдена обрала більшість людей, які перебували у віці від 35 до 49 років.
Як повідомляв УНН, Байден оголосив про участь у президентських перегонах у США.