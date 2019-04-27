Джозеф Байден за добу зібрав 6,3 млн доларів на президентську кампанію - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Колишній віце-президент США демократ Джозеф Байден за першу добу після офіційного вступу в боротьбу за найвищу державну посаду в країні зібрав близько 6,3 млн доларів в якості внесків на проведення виборчої кампанії. Про це повідомила в п'ятницю газета The Wall Street Journal з посиланням на представників передвиборного штабу політика, передає УНН.
Гроші надали приблизно 97 тис. фізичних або юридичних осіб. Видання констатує, що Байдену за обсягом зібраних коштів вдалося перевершити інших демократів, які заявили про намір претендувати на посаду президента США. Наприклад, сенатору від штату Вермонт Берні Сандерсу за першу добу після його офіційного вступу в гонку вдалося залучити близько 5,9 млн в якості пожертвувань, колишньому конгресмену від штату Техас Бето О'Рурк - 6,1 млн доларів.
Байден оголосив про офіційний вступ в гонку в четвер. Згідно ряду опитувань, на даний момент він вважається одним з фаворитів серед представників Демократичної партії.
Як повідомляв УНН, про намір балотуватися на вищий адміністративний пост США оголосив уже ряд демократів. У їх числі екс-конгресмен від штату Техас Бето О’Рурк, член Палати представників Тулса Габбард (від штату Гаваї), сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, сенатор від штату Нью-Джерсі Корі Букер, сенатор від штату Нью-Йорк Кірстен Джіллібранд, сенатор від Міннесоти Емі Клобушар, мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Баттігіг, а також колишній мер міста Сан-Антоніо (штат Техас) Джуліан Кастро, який займав пост міністра житлового будівництва і міського розвитку в адміністрації Барака Обами.
59-ті вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.