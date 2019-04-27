Джозеф Байден в сутки собрал 6,3 млн долларов на президентскую кампанию - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден за первые сутки после официального вступления в борьбу за высший государственный пост в стране собрал около 6,3 млн долларов в качестве пожертвований на проведение избирательной кампании. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей предвыборного штаба политика, передает УНН.
Деньги предоставили примерно 97 тыс. физических или юридических лиц. Издание констатирует, что Байдена по объему собранных средств удалось превзойти других демократов, что заявили о намерении претендовать на пост президента США. Например, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу за первые сутки после его официального вступления в гонку удалось привлечь около 5,9 млн в качестве пожертвований, бывшему конгрессмену от штата Техас Бето О’Рурк — 6,1 млн долларов.
Байден объявил об официальном вступлении в гонку в четверг. Согласно ряду опросов, на данный момент он считается одним из фаворитов среди представителей Демократической партии.
Как сообщал УНН, о намерении баллотироваться на высший административный пост США объявил уже ряд демократов. В их числе экс-конгрессмен от штата Техас Бето О’Рурк, член Палаты представителей Тулса Хаббард (от штата Гавайи), сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.
59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020.