У США вже визначилися 14 кандидатів від Демпартії на пост президента країни
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У США вже визначилися 14 кандидатів від Демократичної партії, які офіційно виявили бажання поборотися за висунення на пост президента США на праймеріз в 2020 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Ще 13 осіб думають над своїм висуненням, але офіційно про це не заявляли.
Список кандидатів від Демократичної партії, хто визначилися:
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- Сенатор Корі Букер
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- Колишній міністр житлового будівництва і міського розвитку Хуліан Кастро
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- Колишній член Палати представників від Меріленда Джон Делані
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- Член Палати представників Тулса Габбард
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- Сенатор Камала Харріс
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- Колишній губернатор Джон Хікенлупер
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- Губернатор Джей Інслі
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- Сенатор Емі Клобучар
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- Сенатор Берні Сандерс
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- Сенатор Елізабет Уоррен
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- Автор книг по спіритизму, консультант Опри Уїнфрі Маріанна Уільямсон
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- Бізнесмен Андрій Янг
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- Мер Саут-Бенда Піт Буттігіг
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- Сенатор Кірстен Гіллібранд
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Список тих, хто може висунути свою кандидатуру:
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- Сенатор Майкл Беннет
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- Колишній віце-президент Джо Байден
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- Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг
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- Сенатор Шеррод Браун
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- Губернатор Монтани Стів Баллок
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- Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо
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- Колишній держсекретар Джон Керрі
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- Колишній губернатор Віргінії Террі Маколіфф
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- Сенатор Джефф Мерклі
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- Колишній член Палати представників Сет Моултон
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- Колишній член Палати представників Бето О'Рурк
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- Член Палати представників Тім Райан
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- Член Палати представників Ерік Суолвелл
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Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Очікується, що від Республіканської партії балотуватиметься діючий президент США Дональд Трамп.