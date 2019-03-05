У США вже визначилися 14 кандидатів від Демпартії на пост президента країни

Ще 13 осіб думають над своїм висуненням, але офіційно про це не заявляли.

Список кандидатів від Демократичної партії, хто визначилися:



Сенатор Корі Букер



Колишній міністр житлового будівництва і міського розвитку Хуліан Кастро



Колишній член Палати представників від Меріленда Джон Делані



Член Палати представників Тулса Габбард



Сенатор Камала Харріс



Колишній губернатор Джон Хікенлупер



Губернатор Джей Інслі



Сенатор Емі Клобучар



Сенатор Берні Сандерс



Сенатор Елізабет Уоррен



Автор книг по спіритизму, консультант Опри Уїнфрі Маріанна Уільямсон



Бізнесмен Андрій Янг



Мер Саут-Бенда Піт Буттігіг



Сенатор Кірстен Гіллібранд



Список тих, хто може висунути свою кандидатуру:



Сенатор Майкл Беннет



Колишній віце-президент Джо Байден



Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг



Сенатор Шеррод Браун



Губернатор Монтани Стів Баллок



Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо



Колишній держсекретар Джон Керрі



Колишній губернатор Віргінії Террі Маколіфф



Сенатор Джефф Мерклі



Колишній член Палати представників Сет Моултон



Колишній член Палати представників Бето О'Рурк



Член Палати представників Тім Райан



Член Палати представників Ерік Суолвелл



Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Очікується, що від Республіканської партії балотуватиметься діючий президент США Дональд Трамп.