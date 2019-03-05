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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В США уже определились 14 кандидатов от Демпартии на пост президента страны

В США уже определились 14 кандидатов от Демпартии на пост президента страны

Киев  •  УНН

 • 9242 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В США уже определились 14 кандидатов от Демократической партии, которые официально изъявили желание побороться за выдвижение на пост президента США на праймериз в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Еще 13 человек думают над своим выдвижением, но официально об этом не заявляли.

Список определившихся кандидатов от Демократической партии:

  • Сенатор Кори Букер
  • Бывший министр жилищного строительства и городского развития Хулиан Кастро
  • Бывший член Палаты представителей от Мэриленда Джон Делани
  • Член Палаты представителей Тулси Габбард
  • Сенатор Камала Харрис
  • Бывший губернатор Джон Хикенлупер
  • Губернатор Джей Инсли
  • Сенатор Эми Клобучар
  • Сенатор Берни Сандерс
  • Сенатор Элизабет Уоррен
  • Автор книг по спиритизму, консультант Опры Уинфри Марианна Уильямсон
  • Бизнесмен Андрей Янг
  • Мэр Саут-Бенда Пит Буттигиг
  • Сенатор Кирстен Гиллибранд

Список тех, кто может выдвинуть свою кандидатуру:

  • Сенатор Майкл Беннет
  • Бывший вице-президент Джо Байден
  • Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
  • Сенатор Шеррод Браун
  • Губернатор Монтаны Стив Баллок
  • Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
  • Бывший госсекретарь Джон Керри
  • Бывший губернатор Виргинии Терри Маколифф
  • Сенатор Джефф Меркли
  • Бывший член Палаты представителей Сет Моултон
  • Бывший член Палаты представителей Бето О'Рурк
  • Член Палаты представителей Тим Райан
  • Член Палаты представителей Эрик Суолвелл

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Ожидается, что от Республиканской партии будет баллотироваться действующий президент США Дональд Трамп.

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