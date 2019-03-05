В США уже определились 14 кандидатов от Демпартии на пост президента страны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В США уже определились 14 кандидатов от Демократической партии, которые официально изъявили желание побороться за выдвижение на пост президента США на праймериз в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Еще 13 человек думают над своим выдвижением, но официально об этом не заявляли.
Список определившихся кандидатов от Демократической партии:
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- Сенатор Кори Букер
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- Бывший министр жилищного строительства и городского развития Хулиан Кастро
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- Бывший член Палаты представителей от Мэриленда Джон Делани
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- Член Палаты представителей Тулси Габбард
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- Сенатор Камала Харрис
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- Бывший губернатор Джон Хикенлупер
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- Губернатор Джей Инсли
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- Сенатор Эми Клобучар
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- Сенатор Берни Сандерс
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- Сенатор Элизабет Уоррен
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- Автор книг по спиритизму, консультант Опры Уинфри Марианна Уильямсон
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- Бизнесмен Андрей Янг
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- Мэр Саут-Бенда Пит Буттигиг
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- Сенатор Кирстен Гиллибранд
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Список тех, кто может выдвинуть свою кандидатуру:
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- Сенатор Майкл Беннет
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- Бывший вице-президент Джо Байден
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- Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
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- Сенатор Шеррод Браун
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- Губернатор Монтаны Стив Баллок
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- Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
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- Бывший госсекретарь Джон Керри
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- Бывший губернатор Виргинии Терри Маколифф
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- Сенатор Джефф Меркли
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- Бывший член Палаты представителей Сет Моултон
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- Бывший член Палаты представителей Бето О'Рурк
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- Член Палаты представителей Тим Райан
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- Член Палаты представителей Эрик Суолвелл
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Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Ожидается, что от Республиканской партии будет баллотироваться действующий президент США Дональд Трамп.