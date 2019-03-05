Почти 40% американцев разуверились в двухпартийной системе США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Согласно новому опросу, около 40% американцев считают, что для исправления политической системы США нужна третья политическая партия, а еще 47% считают, что сама система нуждается в улучшении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Опрос NBC/WSJ, опубликованный 3 марта, показывает, что 38% респондентов считают, что двухпартийная система серьезно испорчена и стране нужна третья сторона.
Причем это рекордное число опрошенных с тех пор, как NBC/WSJ начали отслеживать вопрос в 1995 году. Опрос показывает, что только 10% американцев согласны с тем, что двухпартийная система работает достаточно хорошо.
62% тех, кто поддерживает независимых кандидатов в президенты США, считают, что двухпартийная система уже не работает. 37% демократов и 31% республиканцев сказали то же самое.
NBC/WSJ опросили 900 американцев в возрасте от 18 лет с 24 по 27 февраля. Общая погрешность составляет 3,3%.
Напомним, в США сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента на выборах 2020 года.