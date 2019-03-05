Майже 40% американців зневірилися в двопартійній системі США

Опитування NBC/WSJ, опубліковане 3 березня, показує, що 38% респондентів вважають, що двопартійна система серйозно зіпсована і країні потрібна третя сторона.

Причому це рекордне число опитаних з тих пір, як NBC/WSJ почали відстежувати питання в 1995 році. Опитування показує, що тільки 10% американців згодні з тим, що двопартійна система працює досить добре.

62% тих, хто підтримує незалежних кандидатів в президенти США, вважають, що двопартійна система вже не працює. 37% демократів і 31% республіканців сказали те ж саме.

NBC/WSJ опитали 900 американців у віці від 18 років з 24 по 27 лютого. Загальна похибка становить 3,3%.

Нагадаємо, У США сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс заявив про намір брати участь в боротьбі за посаду президента на виборах 2020 року.