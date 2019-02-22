Берні Сандерс заявив, що не вважає Гуайдо легітимним президентом Венесуели

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Американський сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який раніше оголосив про те, що буде балотуватися в президенти США на виборах 2020 року, заявив, що не визнає лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо легітимним президентом Венесуели. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Univision, передає УНН з посиланням на ряд видань, які цитують його коментар.