Берні Сандерс заявив, що не вважає Гуайдо легітимним президентом Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Американський сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який раніше оголосив про те, що буде балотуватися в президенти США на виборах 2020 року, заявив, що не визнає лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо легітимним президентом Венесуели. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Univision, передає УНН з посиланням на ряд видань, які цитують його коментар.
Ведучий задав Сандерсу питання, чи вважає він Хуана Гуайдо легітимним президентом Венесуели. “Ні, — відповів сенатор. — Я вважаю, що є серйозні питання до останніх (президентських) виборів (в Венесуелі), і є маса людей, які вважають, що вони були шахрайськими. І я думаю, що Сполученим Штатам слід працювати з міжнародним співтовариством, щоб зробити так, щоб в Венесуелі пройшли вільні і чесні вибори”.
З точки зору Сандерса, чинному президенту Венесуели Ніколасу Мадуро слід не залишати свій пост, а провести “чесні і вільні вибори”, які б визначили, чи повинен він залишатися при владі.
Сандерс, який офіційно є незалежним сенатором, раніше на цьому тижні заявив, що має намір на майбутніх виборах претендувати на висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії. Він загострює увагу на існуючій в США соціальній нерівності, серйозних проблемах в сферах освіти і охорони здоров’я.
Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ втручання в американські вибори 2020 року вже триває.