Екс-конгресмен Бето О'Рурк заявив про намір балотуватися на пост президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Колишній член Палати представників Конгресу демократ Бето О'Рурк оголосив про намір балотуватися в президенти США в 2020 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Vanity Fair.
"Ви, ймовірно, розумієте, що я збираюся балотуватися. Це правда. Думаю, у мене це вийде. Я хочу брати участь", - цитує О'Рурка видання.
З 2005 по 2011 рік входив до міської ради Ель-Пасо (Техас). 3 січня 2013 року став членом Палати представників США від 16-го виборчого округу Техасу. У січні 2017 року Бето О'Рурк висловився проти ідеї президента США Дональда Трампа про введення 20% податку на товари з Мексики, бо це вкрай негативно позначиться на Ель-Пасо, де кожен четвертий житель пов'язаний з торгівлею з цієї сусідньою країною.
На виборах в 2018 році був кандидатом Демократічской партії США на посаду сенатора від штату Техас, з 48% програв чинному сенаторові, республіканцеві Теду Крузу з 51%.
У США вже визначилися 14 кандидатів від Демократичної партії, які офіційно виявили бажання поборотися за висунення на пост президента США на праймеріз в 2020 році.
Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Очікується, що від Республіканської партії буде балотуватися чинний президент США Дональд Трамп.