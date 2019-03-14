Экс-конгрессмен Бето О'Рурк заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

"Вы, вероятно, понимаете, что я собираюсь баллотироваться. Это правда. Думаю, у меня это получится. Я хочу участвовать", - цитирует О'Рурка издание.

С 2005 по 2011 год входил в городской совет Эль-Пасо (Техас). 3 января 2013 года стал членом Палаты представителей США от 16-го избирательного округа Техаса. В январе 2017 года Бето О’Рурк высказался против идеи президента США Дональда Трампа о введении 20%-ного налога на товары из Мексики, так как это крайне негативно скажется на Эль-Пасо, где каждый четвертый житель связан с торговлей с этой соседней страной.

На выборах в 2018 году был кандидатом Демократичской партии США на пост сенатора от штата Техас, с 48% проиграл действующему сенатору, республиканцу Теду Крузу с 51%.

В США уже определились 14 кандидатов от Демократической партии, которые официально изъявили желание побороться за выдвижение на пост президента США на праймериз в 2020 году.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Ожидается, что от Республиканской партии будет баллотироваться действующий президент США Дональд Трамп.