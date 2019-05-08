У рейтингах кандидатів у президенти США серед конкурентів-демократів лідирує Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За даними опитування щодо уподобань виборців-демократів, яке провело у США видання The Hill, колишній віце-президент США Джо Байден аж на 32 пункти випереджає найближчого конкурента у боротьбі за номінацію від Демократичної партії США на виборах президента 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
Байден має підтримку 46% опитаних. Популярний сенатор-демократ Берні Сандерс, який характеризує себе, як "демократичного соціаліста" - має підтримку на рівні 14 %.
За Сандерсом слідує Піт Бутиджидж із 8 %, та сенаторка-демократ Елізабет Воррен із 7%. Попередні опитування вказували, що Байден має перевагу над чинним президентом США Дональдом Трампом за результатами опитувань.
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Як повідомляв УНН, про намір балотуватися на вищий адміністративний пост США оголосив уже ряд демократів. У їх числі екс-конгресмен від штату Техас Бето О’Рурк, член Палати представників Тулса Габбард (від штату Гаваї), сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, сенатор від штату Нью-Джерсі Корі Букер, сенатор від штату Нью-Йорк Кірстен Джіллібранд, сенатор від Міннесоти Емі Клобушар, мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Баттігіг, а також колишній мер міста Сан-Антоніо (штат Техас) Джуліан Кастро, який займав пост міністра житлового будівництва і міського розвитку в адміністрації Барака Обами.
59-ті вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.