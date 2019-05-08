У рейтингах кандидатів у президенти США серед конкурентів-демократів лідирує Байден

КИЇВ. 8 травня. УНН. За даними опитування щодо уподобань виборців-демократів, яке провело у США видання The Hill, колишній віце-президент США Джо Байден аж на 32 пункти випереджає найближчого конкурента у боротьбі за номінацію від Демократичної партії США на виборах президента 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.