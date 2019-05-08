В рейтингах кандидатов в президенты США среди конкурентов-демократов лидирует Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По данным опроса по предпочтениям избирателей-демократов, которое провело в США издание The Hill, бывший вице-президент США Джо Байден аж на 32 пункта опережает ближайшего конкурента в борьбе за номинацию от Демократической партии США на выборах президента 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Байден имеет поддержку 46% опрошенных. Популярный сенатор-демократ Берни Сандерс, который характеризует себя, как "демократического социалиста" - имеет поддержку на уровне 14%.
За Сандерсом следует Пит Бутиджидж с 8%, и сенатор-демократ Элизабет Уоррен с 7%. Предыдущие опросы указывали, что Байден имеет преимущество над действующим президентом США Дональдом Трампом по результатам опросов.
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Как сообщал УНН, о намерении баллотироваться на высший административный пост США объявил уже ряд демократов. В их числе экс-конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк, член Палаты представителей Тулса Хаббард (от штата Гавайи), сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.
59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.