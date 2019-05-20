Первый республиканец выступил за импичмент Трампу

КИЕВ. 20 мая. УНН. Первый республиканец в Конгрессе США публично выступил за импичмент президенту страны Дональду Трампу. В субботу член Палаты представителей от Мичигана Джастин Амаш опубликовал серию из 13 твитов, в которых он изложил свои выводы из доклада спецпрокурора США по РФ Роберта Мюллера и выступил с обвинениями в адрес министра юстиции Уильяма Барра, отказывающегося предоставить Конгрессу полную версию документа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.