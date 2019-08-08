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Паніка на головній площі Нью-Йорка: люди прийняли звуки вихлопної труби мотоцикла за постріли

Паніка на головній площі Нью-Йорка: люди прийняли звуки вихлопної труби мотоцикла за постріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На головній площі Нью-Йорка виникла паніка, коли люди прийняли звуки вихлопної труби мотоцикла за вогнепальні постріли. Сотні людей кинулися втікати. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Після стрілянин в Техасі та Огайо, американці по всій країні в очікуванні чогось подбіного у своїх містах. Напередодні на головній площі Нью-Йорка виникла штовханина та масова тиснява.

В результаті, понад 10 людей звернулися до лікарів з різними травмами та пошкодженнями.

Ці події відбуваються на тлі серії масових вбивств у США, коли 3 серпня 21-річний білий чоловік відкрив стрілянину в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в Ель-Пасо (штат Техас). Тоді загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція.

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Той, хто стріляв розмістив в інтернеті “маніфест” із закликами “не допустити вторгнення в Техас” мексиканських іммігрантів.

У ніч на неділю інша стрілянина також була відкрита в центрі Дейтона, штат Огайо, в результаті загинули дев’ять чоловік, поранення отримали 27. Стрілець був убитий на місці співробітниками поліції. Ще семеро людей отримали поранення вночі при стрільбі в одному з парків Чикаго (штат Іллінойс).

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