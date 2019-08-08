Паника на главной площади Нью-Йорка: люди приняли звуки выхлопной трубы мотоцикла за выстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На главной площади Нью-Йорка возникла паника, когда люди приняли звуки выхлопной трубы мотоцикла за огнестрельные выстрелы. Сотни людей бросились бежать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
После стрельб в Техасе и Огайо, американцы по всей стране в ожидании чего-то подбиного в своих городах. Накануне на главной площади Нью-Йорка возникла толкотня и массовая давка.
В результате, более 10 человек обратились к врачам с различными травмами и повреждениями.
Эти события происходят на фоне серии массовых убийств в США, когда 3 августа 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Тогда погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция.
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Стрелявший разместил в интернете “манифест” с призывами “не допустить вторжения в Техас” мексиканских иммигрантов.
В ночь на воскресенье другая стрельба также была открыта в центре Дейтона, штат Огайо, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).
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