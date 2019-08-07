Редакцію американського видання евакуювали через повідомлення про озброєного чоловіка в будівлі

В будівлі спрацювала сигналізація, на місце прибули поліцейські. Околиці патрулюють співробітники правоохоронних органів з гвинтівками і в бронежилетах, над будівлею літає вертоліт.

Поліція округу Ферфакс рекомендувала людям уникати цього району, проте не надала ніяких додаткових подробиць.

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Нагадаємо, в суботу 21-річний білий чоловік відкрив стрілянину в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в Ель-Пасо (штат Техас). Загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція. Той, хто стріляв розмістив в інтернеті “маніфест” із закликами “не допустити вторгнення в Техас” мексиканських іммігрантів.

У ніч на неділю стрілянина також була відкрита в центрі Дейтона, штат Огайо, в результаті загинули дев’ять чоловік, поранення отримали 27. Стрілець був убитий на місці співробітниками поліції. Ще семеро людей отримали поранення вночі при стрільбі в одному з парків Чикаго (штат Іллінойс).

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