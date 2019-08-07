Редакцию американского издания эвакуировали из-за сообщения о вооруженном мужчине в здании
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Редакция газеты USA Today в округе Фэрфакс штата Вирджиния эвакуировали из-за сообщения о том, что в здании находится вооруженный человек. Об этом сообщает “Голос Америки”, передает УНН.
В здании сработала сигнализация, на место прибыли полицейские. Окрестности патрулируют сотрудники правоохранительных органов с винтовками и в бронежилетах, над зданием летает вертолет.
Полиция округа Фэрфакс рекомендовала людям избегать этого района, однако не предоставила никаких дополнительных подробностей.
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Напомним, в субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция. Стрелявший разместил в интернете “манифест” с призывами “не допустить вторжения в Техас” мексиканских иммигрантов.
В ночь на воскресенье стрельба также была открыта в центре Дейтона, штат Огайо, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).
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