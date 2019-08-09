Винуватець бійні в Техасі відразу після арешту зізнався, що його метою були мексиканці - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Стрілець, який відкрив 3 серпня вогонь по відвідувачах торгового центру в Ель-Пасо (штат Техас), відразу ж після арешту зізнався в скоєнні злочину і заявив, що його метою були мексиканці. Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія KTLA з посиланням на документ, який був складений поліцейськими з Ель-Пасо Адріаном Гарсіа і послужив основою для видачі ордера на арешт того, хто стріляв, передає УНН.
Згідно з цим документом, через кілька хвилин після бійні, влаштованої в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в Ель-Пасо, поліцейські зупинили машину підозрюваного — 21-річного Патріка Крузіуса — на перехресті. Він вийшов з неї, піднявши руки, і тут же заявив поліцейським: “Стріляв я”.
Після цього, за даними телекомпанії, затриманий згодився дати свідчення і визнав, що його метою були мексиканці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден звинуватив Трампа в розпалюванні екстремістських настроїв в США
Нагадаємо, нещодавно в США сталася серія масових вбивств, коли 3 серпня 21-річний білий чоловік на ім’я Патрік Крузіус відкрив стрілянину в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в Ель-Пасо (штат Техас). Тоді загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція.
Той, хто стріляв розмістив в інтернеті “маніфест” із закликами “не допустити вторгнення в Техас” мексиканських іммігрантів.
У ніч на неділю інша стрілянина також була відкрита в центрі Дейтона, штат Огайо, в результаті загинули дев’ять чоловік, поранення отримали 27. Стрілець був убитий на місці співробітниками поліції. Ще семеро людей отримали поранення вночі при стрільбі в одному з парків Чикаго (штат Іллінойс).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Паніка на головній площі Нью-Йорка: люди прийняли звуки вихлопної труби мотоцикла за постріли