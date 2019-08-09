Винуватець бійні в Техасі відразу після арешту зізнався, що його метою були мексиканці - ЗМІ

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Стрілець, який відкрив 3 серпня вогонь по відвідувачах торгового центру в Ель-Пасо (штат Техас), відразу ж після арешту зізнався в скоєнні злочину і заявив, що його метою були мексиканці. Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія KTLA з посиланням на документ, який був складений поліцейськими з Ель-Пасо Адріаном Гарсіа і послужив основою для видачі ордера на арешт того, хто стріляв, передає УНН.