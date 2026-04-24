Выборы главы Федерации профсоюзов Украины: большинство организаций определилось с кандидатами
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы
Выборы главы Федерации профсоюзов Украины: большинство организаций определилось с кандидатами

Киев • УНН

Выборы главы ФПУ состоятся 21 мая. Сергея Бызова выдвинули кандидатом 30 отраслевых профсоюзов и 18 областных профобъединений

Профсоюзные организации продолжают выдвигать кандидатов на пост главы Федерации профсоюзов Украины. До выборов осталось меньше месяца, и уже известно, что фаворитом является действующий глава ФПУ Сергей Бызов, пишет УНН.

Выборы главы Федерации профсоюзов Украины запланированы на 21 мая этого года. Профсоюзные организации будут определяться с тем, кто их возглавит во время IX съезда ФПУ. Сейчас профсоюзные организации как отраслевые, так и территориальные определяются с кандидатами – их можно выдвигать до 1 мая.

Так, президиум центрального комитета Профсоюза работников Пенсионного фонда Украины рекомендовал избрать главой ФПУ действующего главу Федерации профсоюзов Украины Сергея Бызова.

В общей сложности его кандидатуру также выдвинули уже 30 отраслевых профсоюзов и 18 территориальных профсоюзных объединений.

Кроме Сергея Бызова на должность главы ФПУ претендует заместитель главы Атомпрофсоюза Павел Прудников, его кандидатуру выдвинули 4 отраслевых профсоюза, среди которых и тот, в котором он работает.

Еще одним кандидатом стал бывший нардеп Сергей Каплин, кандидатуру которого выдвинул Профсоюз работников рыбного хозяйства Украины. Он запомнился тем, что пиарился на истории с изнасилованной женщиной во Врадиевке, присоединился к "врадиевскому шествию", а накануне разгона протестующих беркутовцами сбежал.

В то же время со своими кандидатами еще не определились 10 отраслевых профсоюзов и 7 территориальных профобъединений, в частности из Винницкой, Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областей.

Напомним

Как писал ранее УНН, глава ФПУ Сергей Бызов рассказал о плане расширения профсоюзного движения с 2,4 до 10 миллионов человек к 2030 году. Стратегия предусматривает работу с частным сектором.

По его словам, Федерация профсоюзов Украины меняет свою стратегию, сосредотачиваясь на работе с частным сектором и подготовке к новым вызовам на рынке труда, в частности связанным с развитием искусственного интеллекта.

Глава ФПУ рассказал, что у Федерации уже есть первые успешные кейсы работы в новых для профсоюзов сферах. В частности, создана первичная организация на Ровенском янтарном заводе, в которую вошли около 600 работников. Кроме того, продолжаются переговоры с представителями крупного бизнеса о привлечении их работников к профсоюзному движению. ФПУ также в этом направлении сотрудничает с бизнес-ассоциациями, в частности CEO Club Ukraine

