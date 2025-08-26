«Вест Хэм» близок к подписанию перспективного полузащитника «Монако» Магассы
«Вест Хэм Юнайтед» сделал официальное предложение «Монако» о приобретении молодого полузащитника Сунгуту Магассы, выступавшего за молодежную сборную Франции.
21-летний опорник французского "Монако" Сунгуту Магасса может стать новым игроком английского "Вест Хэма". Трансфер оценивается в 20 млн евро, сейчас стороны согласовывают личный контракт игрока.
"Вест Хэм" ведет переговоры о подписании контракта с полузащитником "Монако" Сунгуту Магассой за 17 млн евро плюс 3 млн евро дополнительных выплат. Грэм Поттер, который находится под растущим давлением после начала сезона с тяжелых поражений от "Сандерленда" и "Челси", отчаянно нуждается в подкреплении в полузащите и настаивает на подписании 21-летнего игрока", - пишет издание.
Отмечается, что клубы уже договорились о сумме трансфера еще в минувшие выходные, но до сих пор продолжаются переговоры по личному контракту игрока. Клуб также сделал предложение о подписании полузащитника "Ноттингем Форест" Ибрагима Сангаре на правах аренды.
Также отмечается, что на Магассу также претендует "Ноттингем Форест", поэтому переговоры с игроком активизировались. "Скаут "Вест Хэма" тщательно изучили Магассу, который в прошлом сезоне сыграл 31 матч за "Монако", и считают его идеальным кандидатом. Их медленная полузащита катастрофически не хватает скорости и энергии.
Поттер также стремится добавить креативности и не собирается останавливаться на Магассе. "Вест Хэм" ищет игрока на позицию восьмерки, но столкнулся с трудностями в попытках подписать Матеуса Фернандеса из "Саутгемптона".
У Поттера нет большого бюджета, и переход Магассы зависел от того, покинут ли клуб Эдсон Альварес или Гидо Родригес. "Вест Хэм" не смог найти покупателя для Альвареса, но избавился от расходов на зарплату мексиканского полузащитника, отдав его в аренду Фенербахче.
