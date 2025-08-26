$41.430.15
Эксклюзив
12:42 • 11921 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 37791 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 21766 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 37303 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 21901 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 101139 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 52712 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 52648 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 176151 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 95118 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзивы
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Кароль Навроцкий
Дэвид Л. Грэндж
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Польша
«Вест Хэм» близок к подписанию перспективного полузащитника «Монако» Магассы

Киев • УНН

 • 14 просмотра

«Вест Хэм Юнайтед» сделал официальное предложение «Монако» о приобретении молодого полузащитника Сунгуту Магассы, выступавшего за молодежную сборную Франции.

«Вест Хэм» близок к подписанию перспективного полузащитника «Монако» Магассы

21-летний опорник французского "Монако" Сунгуту Магасса может стать новым игроком английского "Вест Хэма". Трансфер оценивается в 20 млн евро, сейчас стороны согласовывают личный контракт игрока.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian, передает УНН.

Детали

"Вест Хэм" ведет переговоры о подписании контракта с полузащитником "Монако" Сунгуту Магассой за 17 млн евро плюс 3 млн евро дополнительных выплат. Грэм Поттер, который находится под растущим давлением после начала сезона с тяжелых поражений от "Сандерленда" и "Челси", отчаянно нуждается в подкреплении в полузащите и настаивает на подписании 21-летнего игрока", - пишет издание.

Отмечается, что клубы уже договорились о сумме трансфера еще в минувшие выходные, но до сих пор продолжаются переговоры по личному контракту игрока. Клуб также сделал предложение о подписании полузащитника "Ноттингем Форест" Ибрагима Сангаре на правах аренды.

Также отмечается, что на Магассу также претендует "Ноттингем Форест", поэтому переговоры с игроком активизировались. "Скаут "Вест Хэма" тщательно изучили Магассу, который в прошлом сезоне сыграл 31 матч за "Монако", и считают его идеальным кандидатом. Их медленная полузащита катастрофически не хватает скорости и энергии.

«Ливерпуль» продолжает трансформацию: форвард Нуньес перешел в «Аль-Хиляль» за более чем 53 млн евро10.08.25, 14:18 • 4683 просмотра

Поттер также стремится добавить креативности и не собирается останавливаться на Магассе. "Вест Хэм" ищет игрока на позицию восьмерки, но столкнулся с трудностями в попытках подписать Матеуса Фернандеса из "Саутгемптона".

У Поттера нет большого бюджета, и переход Магассы зависел от того, покинут ли клуб Эдсон Альварес или Гидо Родригес. "Вест Хэм" не смог найти покупателя для Альвареса, но избавился от расходов на зарплату мексиканского полузащитника, отдав его в аренду Фенербахче.

Напомним

Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди присоединился к одесскому "Черноморцу", который выступает в Первой лиге.

Бывший футболист «Арсенала» Томас Партей освобожден под залог после обвинений05.08.25, 16:16 • 4689 просмотров

Павел Башинский

Спорт
Монако
Футбол
Евро
ФК «Динамо» Киев
Хранитель
Одесса