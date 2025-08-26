“Вест Гем” близький до підписання перспективного півзахисника “Монако” Магасси

21-річний опорник французького "Монако" Сунгуту Магасса може стане новим гравцем англійського "Вест Гема". Трансфер оцінюється у 20 млн євро, наразі сторони узгоджують особистий контракт гравця.

Про це пише УНН з посиланням на Тhe Guardian, передає УНН.

Деталі

"Вест Гем" веде переговори про підписання контракту з півзахисником "Монако" Сунгуту Магассою за 17 млн євро плюс 3 млн євро додаткових виплат. Грем Поттер, який перебуває під зростаючим тиском після початку сезону з важких поразок від "Сандерленда" і "Челсі", відчайдушно потребує підкріплення в півзахисті і наполягає на підписанні 21-річного гравця", - пише видання.

Зазначається, що клуби вже домовився про суму трансферу ще в минулі вихідні, але досі тривають переговори щодо особистого контракту гравця. Клуб також зробив пропозицію про підписання півзахисника "Ноттінгем Форест" Ібрагіма Сангаре на правах оренди.

Також зазначається, що на Магассу також претендує "Ноттінгем Форест", тому переговори з гравцем активізувалися "Скаути "Вест Гема" ретельно вивчили Магассу, який у минулому сезоні зіграв 31 матч за "Монако", і вважають його ідеальним кандидатом. Їхній повільний півзахист катастрофічно не вистачає швидкості та енергії.

"Ліверпуль" продовжує перетворення: форвард Нуньєс перейшов у "Аль-Хілаль" за понад 53 млн євро

Поттер також прагне додати креативності і не збирається зупинятися на Магассі. "Вест Гем" шукає гравця на позицію вісімки, але зіткнувся з труднощами у спробах підписати Матеуса Фернандеса з "Саутгемптона".

Поттер не має великого бюджету, і перехід Магасси залежав від того, чи залишать клуб Едсон Альварес або Гідо Родрігес. "Вест Гем" не зміг знайти покупця для Альвареса, але позбувся витрат на зарплату мексиканського півзахисника, віддавши його в оренду Фенербахче.

Нагадаємо

Ексзахисник київського "Динамо" та збірної України Євген Хачеріді приєднався до одеського "Чорноморця", який виступає у Першій лізі.

Колишнього футболіста "Арсеналу" Томаса Партея звільнено під заставу після звинувачень