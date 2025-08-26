$41.430.15
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 24308 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 56254 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 30589 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 53609 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 29149 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 113180 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 55185 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 53438 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 177063 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 86122 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 79044 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 41672 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД10:30 • 26312 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 10773 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 3066 перегляди
“Вест Гем” близький до підписання перспективного півзахисника “Монако” Магасси

Київ • УНН

 • 956 перегляди

«Вест Гем Юнайтед» подавши офіційну пропозицію «Монако» щодо придбання молодого півзахисника Сунгуту Магасси, який виступав за молодіжну збірну Франції.

“Вест Гем” близький до підписання перспективного півзахисника “Монако” Магасси

21-річний опорник французького "Монако" Сунгуту Магасса може стане новим гравцем англійського "Вест Гема". Трансфер оцінюється у 20 млн євро, наразі сторони узгоджують особистий контракт гравця.

Про це пише УНН з посиланням на Тhe Guardian, передає УНН.

Деталі

"Вест Гем" веде переговори про підписання контракту з півзахисником "Монако" Сунгуту Магассою за 17 млн євро плюс 3 млн євро додаткових виплат. Грем Поттер, який перебуває під зростаючим тиском після початку сезону з важких поразок від "Сандерленда" і "Челсі", відчайдушно потребує підкріплення в півзахисті і наполягає на підписанні 21-річного гравця", - пише видання.

Зазначається, що клуби вже домовився про суму трансферу ще в минулі вихідні, але досі тривають переговори щодо особистого контракту гравця. Клуб також зробив пропозицію про підписання півзахисника "Ноттінгем Форест" Ібрагіма Сангаре на правах оренди.

Також зазначається, що на Магассу також претендує "Ноттінгем Форест", тому переговори з гравцем активізувалися "Скаути "Вест Гема" ретельно вивчили Магассу, який у минулому сезоні зіграв 31 матч за "Монако", і вважають його ідеальним кандидатом. Їхній повільний півзахист катастрофічно не вистачає швидкості та енергії.

"Ліверпуль" продовжує перетворення: форвард Нуньєс перейшов у "Аль-Хілаль" за понад 53 млн євро10.08.25, 14:18 • 4683 перегляди

Поттер також прагне додати креативності і не збирається зупинятися на Магассі. "Вест Гем" шукає гравця на позицію вісімки, але зіткнувся з труднощами у спробах підписати Матеуса Фернандеса з "Саутгемптона".

Поттер не має великого бюджету, і перехід Магасси залежав від того, чи залишать клуб Едсон Альварес або Гідо Родрігес. "Вест Гем" не зміг знайти покупця для Альвареса, але позбувся витрат на зарплату мексиканського півзахисника, віддавши його в оренду Фенербахче.

Нагадаємо

Ексзахисник київського "Динамо" та збірної України Євген Хачеріді приєднався до одеського "Чорноморця", який виступає у Першій лізі.

Колишнього футболіста "Арсеналу" Томаса Партея звільнено під заставу після звинувачень05.08.25, 16:16 • 4695 переглядiв

Павло Башинський

