Колишнього футболіста "Арсеналу" Томаса Партея звільнено під заставу після звинувачень
Київ • УНН
Томаса Партея, ексфутболіста "Арсеналу", звільнено під умовну заставу після пред'явлення звинувачень у п'яти зґвалтуваннях та одному сексуальному насильстві. Спортсмен заперечує всі звинувачення, а його адвокатка заявила про повну співпрацю з поліцією.
Томаса Партея звинувачують у п'яти зґвалтуваннях і одному сексуальному нападі у справі, яка триває вже кілька років.
Передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Колишній футболіст "Арсеналу" Томас Партей був звільнений у вівторок під умовну заставу після того, як постав перед лондонським судом за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.
Колишньому гравцеві "Арсеналу" висунуто звинувачення за п'ятьма пунктами зґвалтування та одним пунктом звинувачення у сексуальному насильстві щодо трьох жінок. Повідомляється, що ці епізоди мали місце у 2021 та 2022 роках.
Завершення контракту на сумній ноті
Звинувачення Партею висунули 4 липня, через чотири дні після звільнення зі складу "Канонірів". Партей покинув "Арсенал" після п'яти років у клубі.
Новина про офіційні звинувачення з'явилася лише через кілька днів після його відходу. Менеджер "Арсеналу" Мікель Артета не хотів коментувати деталі справи. Він наголосив, що клуб дотримувався необхідних процедур.
У суді 32-річний спортсмен з самого початку наполягав на своїй невинуватості.
Томас Партей заперечує всі звинувачення проти нього. Він повністю співпрацював з поліцією протягом трирічного розслідування. Він з нетерпінням чекає можливості очистити своє ім'я
Довідка
Партей перейшов до "Арсенала" з мадридського "Атлетіко" за 45 мільйонів фунтів стерлінгів у жовтні 2020 року.
Минулого сезону він зіграв за "канонірів" 52 рази, забивши чотири голи. Загалом він зіграв за клуб 167 матчів, забивши дев'ять разів.
Партей також зіграв 51 матч за Гану.
Судовий процес над Партеєм продовжиться 2 вересня. У найближчий час ганський гравець, найімовірніше, буде представлений у "Вільярреалі".
Очікувалося, що Партей та іспанський клуб домовляться про дворічну угоду.
Нагадаємо
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