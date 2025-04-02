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Прокуратура Іспанії оскаржить виправдання колишнього футболіста Дані Алвеса у справі зґвалтування

Київ • УНН

 • 8720 перегляди

Прокуратура оскаржить рішення суду, який скасував засудження Дані Алвеса за зґвалтування. Суд Каталонії виправдав футболіста, зважаючи на недостатність доказів.

Прокуратура Іспанії оскаржить виправдання колишнього футболіста Дані Алвеса у справі зґвалтування

Суд Каталонії виправдав колишнього футболіста "Барселони" Дані Алвеса, якого звинувачували у сексуальному насильстві та засудили до 4,5 років позбавлення волі. Прокуратура має намір оскаржити це рішення, пише УНН з посиланням на AFP News Agency.

Деталі

Раніше повідомлялося, що колишній захисник "Барселони" та збірної Бразилії провів понад рік у попередньому ув'язненні за звинуваченням у зґвалтуванні молодої жінки у вбиральні одного з нічних клубів Барселони.

Апеляційна палата суду, яка складається з трьох жінок і одного чоловіка, вирішила, що показань ймовірної жертви недостатньо для затвердження вироку, підкресливши, що вони містять "недоліки оцінки, які не дають змоги розділити оцінку суду першої інстанції та висновок, до якого він прийшов". Апеляційна палата віддала перевагу праву обвинуваченого на презумп.

Перше рішення суду

Високий суд Барселони вважав доведеним той факт, що Алвес вступив у сексуальні стосунки без згоди з молодою жінкою. При цьому суд спирався на її свідченнях. Жінка заявила, що була запрошена до приватної кімнати на дискотеці 30 грудня 2022 року. Ексфутболіст провів під варто більше року після чого його звільнили після внесення застави у розмірі одного мільйона євро.

Обвинувачка відмовилася від позову про зґвалтування проти Jay-Z та Шона Комбса15.02.25, 16:58 • 22779 переглядiв

Незважаючи на початковий обвинувальний вирок, апеляційний суд Барселони звернув увагу на деякі невідповідності у свідченнях потенційної жертви. Зокрема жінка заявила, що відчувала себе ніяково з бразильським футболістом і що саме він відвів її в туалет. Втім, записи з камер спостереження клубу свідчать про те, що між ними існувала попередня домовленість піти в туалет послідовно.

Судді стверджували, що ця "невідповідність" у свідченнях не вплинула на суть заяви про зґвалтування та не призвела до повного відкидання її версії подій.

Однак Суд Каталонії переглянув це питання, та дійшов висновку, що відсутність послідовності в першій частині показань жертви ставить під сумнів правдивість її розповіді про події, які відбулися в туалеті дискотеки, де не було ані камер, ані свідків.

У тексті рішення апеляційного суду повідомляється, що "на підставі доказів не можна зробити висновок про перевищення норм, передбачених презумпцією невинності". Також суд нагадав, що обвинувальні вироки вимагають "вищого стандарту аргументації". Судді одноголосно вирішили, що вирок не може бути залишений чинним через недостатність доказів.

"Мені завжди казали, що у мене російська натура": Жерар Депардьє заперечує звинувачення у сексуальному насильстві25.03.25, 15:52 • 15789 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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