Прокуратура Испании обжалует оправдание бывшего футболиста Дани Алвеса по делу об изнасиловании

Суд Каталонии оправдал бывшего футболиста "Барселоны" Дани Алвеса, которого обвиняли в сексуальном насилии и приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Прокуратура намерена обжаловать это решение, пишет УНН со ссылкой на AFP News Agency.

Детали

Ранее сообщалось, что бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии провел более года в предварительном заключении по обвинению в изнасиловании молодой женщины в уборной одного из ночных клубов Барселоны.

Апелляционная палата суда, состоящая из трех женщин и одного мужчины, решила, что показаний вероятной жертвы недостаточно для утверждения приговора, подчеркнув, что они содержат "недостатки оценки, которые не позволяют разделить оценку суда первой инстанции и вывод, к которому он пришел". Апелляционная палата отдала предпочтение праву обвиняемого на презумп.

Первое решение суда

Высокий суд Барселоны счел доказанным тот факт, что Алвес вступил в сексуальные отношения без согласия с молодой женщиной. При этом суд опирался на ее показаниях. Женщина заявила, что была приглашена в частную комнату на дискотеке 30 декабря 2022 года. Экс-футболист провел под стражей более года после чего его освободили после внесения залога в размере одного миллиона евро.

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Несмотря на первоначальный обвинительный приговор, апелляционный суд Барселоны обратил внимание на некоторые несоответствия в показаниях потенциальной жертвы. В частности, женщина заявила, что чувствовала себя неловко с бразильским футболистом и что именно он отвел ее в туалет. Впрочем, записи с камер наблюдения клуба свидетельствуют о том, что между ними существовала предварительная договоренность пойти в туалет последовательно.

Судьи утверждали, что эта "несоответствие" в показаниях не повлияла на суть заявления об изнасиловании и не привела к полному отбрасыванию ее версии событий.

Однако Суд Каталонии пересмотрел этот вопрос и пришел к выводу, что отсутствие последовательности в первой части показаний жертвы ставит под сомнение правдивость ее рассказа о событиях, произошедших в туалете дискотеки, где не было ни камер, ни свидетелей.

В тексте решения апелляционного суда сообщается, что "на основании доказательств нельзя сделать вывод о превышении норм, предусмотренных презумпцией невиновности". Также суд напомнил, что обвинительные приговоры требуют "более высокого стандарта аргументации". Судьи единогласно решили, что приговор не может быть оставлен в силе из-за недостаточности доказательств.

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