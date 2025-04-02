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Прокуратура Испании обжалует оправдание бывшего футболиста Дани Алвеса по делу об изнасиловании

Киев • УНН

 • 8720 просмотра

Прокуратура обжалует решение суда, отменившего осуждение Дани Алвеса за изнасилование. Суд Каталонии оправдал футболиста, учитывая недостаточность доказательств.

Прокуратура Испании обжалует оправдание бывшего футболиста Дани Алвеса по делу об изнасиловании

Суд Каталонии оправдал бывшего футболиста "Барселоны" Дани Алвеса, которого обвиняли в сексуальном насилии и приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Прокуратура намерена обжаловать это решение, пишет УНН со ссылкой на AFP News Agency.

Детали

Ранее сообщалось, что бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии провел более года в предварительном заключении по обвинению в изнасиловании молодой женщины в уборной одного из ночных клубов Барселоны.

Апелляционная палата суда, состоящая из трех женщин и одного мужчины, решила, что показаний вероятной жертвы недостаточно для утверждения приговора, подчеркнув, что они содержат "недостатки оценки, которые не позволяют разделить оценку суда первой инстанции и вывод, к которому он пришел". Апелляционная палата отдала предпочтение праву обвиняемого на презумп.

Первое решение суда

Высокий суд Барселоны счел доказанным тот факт, что Алвес вступил в сексуальные отношения без согласия с молодой женщиной. При этом суд опирался на ее показаниях. Женщина заявила, что была приглашена в частную комнату на дискотеке 30 декабря 2022 года. Экс-футболист провел под стражей более года после чего его освободили после внесения залога в размере одного миллиона евро.

Обвинительница отказалась от иска об изнасиловании против Jay-Z и Шона Комбса15.02.25, 16:58 • 22779 просмотров

Несмотря на первоначальный обвинительный приговор, апелляционный суд Барселоны обратил внимание на некоторые несоответствия в показаниях потенциальной жертвы. В частности, женщина заявила, что чувствовала себя неловко с бразильским футболистом и что именно он отвел ее в туалет. Впрочем, записи с камер наблюдения клуба свидетельствуют о том, что между ними существовала предварительная договоренность пойти в туалет последовательно.

Судьи утверждали, что эта "несоответствие" в показаниях не повлияла на суть заявления об изнасиловании и не привела к полному отбрасыванию ее версии событий.

Однако Суд Каталонии пересмотрел этот вопрос и пришел к выводу, что отсутствие последовательности в первой части показаний жертвы ставит под сомнение правдивость ее рассказа о событиях, произошедших в туалете дискотеки, где не было ни камер, ни свидетелей.

В тексте решения апелляционного суда сообщается, что "на основании доказательств нельзя сделать вывод о превышении норм, предусмотренных презумпцией невиновности". Также суд напомнил, что обвинительные приговоры требуют "более высокого стандарта аргументации". Судьи единогласно решили, что приговор не может быть оставлен в силе из-за недостаточности доказательств.

"Мне всегда говорили, что у меня русская натура": Жерар Депардье отрицает обвинения в сексуальном насилии25.03.25, 15:52 • 15789 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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