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Бывший футболист «Арсенала» Томас Партей освобожден под залог после обвинений

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Томас Партей, экс-футболист «Арсенала», освобожден под условный залог после предъявления обвинений в пяти изнасилованиях и одном сексуальном насилии. Спортсмен отрицает все обвинения, а его адвокат заявила о полном сотрудничестве с полицией.

Бывший футболист «Арсенала» Томас Партей освобожден под залог после обвинений

Томаса Партея обвиняют в пяти изнасилованиях и одном сексуальном нападении по делу, которое длится уже несколько лет.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Бывший футболист "Арсенала" Томас Партей был освобожден во вторник под условный залог после того, как предстал перед лондонским судом по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии.

Бывшему игроку "Арсенала" предъявлены обвинения по пяти пунктам изнасилования и одному пункту обвинения в сексуальном насилии в отношении трех женщин. Сообщается, что эти эпизоды имели место в 2021 и 2022 годах.

Завершение контракта на печальной ноте

Обвинения Партею предъявили 4 июля, через четыре дня после увольнения из состава "Канониров". Партей покинул "Арсенал" после пяти лет в клубе.

Новость об официальных обвинениях появилась лишь через несколько дней после его ухода. Менеджер "Арсенала" Микель Артета не хотел комментировать детали дела. Он подчеркнул, что клуб соблюдал необходимые процедуры.

В суде 32-летний спортсмен с самого начала настаивал на своей невиновности.

Томас Партей отрицает все обвинения против него. Он полностью сотрудничал с полицией на протяжении трехлетнего расследования. Он с нетерпением ждет возможности очистить свое имя

- ранее заявила его адвокат Дженни Уилтшир.

Справка

Партей перешел в "Арсенал" из мадридского "Атлетико" за 45 миллионов фунтов стерлингов в октябре 2020 года.

В прошлом сезоне он сыграл за "канониров" 52 раза, забив четыре гола. В общей сложности он сыграл за клуб 167 матчей, забив девять раз.

Партей также сыграл 51 матч за Гану.

Судебный процесс над Партеем продолжится 2 сентября. В ближайшее время  ганский игрок, скорее всего, будет представлен в "Вильярреале".

Ожидалось, что Партей и испанский клуб договорятся о двухлетнем соглашении.

Напомним

УНН в апреле сообщал, что прокуратура Испании оспорит решение суда, который отменил осуждение Дани Алвеса за изнасилование. Суд Каталонии оправдал футболиста, учитывая недостаточность доказательств.

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Игорь Тележников

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