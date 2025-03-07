Весеннее тепло до +20°C: где в Украине будет теплее всего 7 марта
Киев • УНН
7 марта в Украине ожидается теплая и ясная погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +13°C до +20°C, теплее всего будет на юге страны.
7 марта украинцы смогут наслаждаться настоящим весенним теплом. По всей территории страны прогнозируется умеренно теплая и ясная погода с минимальными облаками и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В Киеве температура днем будет держаться на уровне +14..+16°C, с небольшой облачностью, что не повлияет на яркое солнце.
Во Львове и Одессе также ожидается теплая погода, где столбики термометров поднимутся до +15..+17°C, что делает эти города отличными для отдыха на свежем воздухе. Легкий ветерок и облачность лишь добавляют атмосфере весеннего настроения.
Небольшая облачность и комфортные температуры сохранятся и в Днепре, Харькове, Донецке и Луганске, где температура также будет варьироваться между +13 и +15°C.
На юге ожидается самая необычная температура этого дня – до +18..+20°C.
Города восточных и центральных областей также будут наслаждаться легким солнечным теплом.
В целом, 7 марта в Украине станет идеальным днем для прогулок и активного отдыха на природе, ведь по всей стране ожидает теплое и солнечное небо без дождей.
В Украине станет еще теплее: какой будет погода в четверг06.03.25, 06:44 • 22615 просмотров