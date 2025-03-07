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Весняне тепло до +20°C: де в Україні буде найтепліше 7 березня

Київ • УНН

 • 18396 перегляди

7 березня в Україні очікується тепла та ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від +13°C до +20°C, найтепліше буде на півдні країни.

Весняне тепло до +20°C: де в Україні буде найтепліше 7 березня

7 березня українці зможуть насолоджуватися справжнім весняним теплом. По всій території країни прогнозується помірно тепла та ясна погода з мінімальними хмарами та без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

У Києві температура вдень триматиметься на рівні +14..+16°C, з невеликою хмарністю, що не впливатиме на яскраве сонце.

У Львові та Одесі також очікується тепла погода, де стовпчики термометрів піднімуться до +15..+17°C, що робить ці міста чудовими для відпочинку на свіжому повітрі. Легкий вітерець і хмарність лише додають атмосфері весняного настрою.

Невелика хмарність та комфортні температури утримуватимуться й у Дніпрі, Харкові, Донецьку та Луганську, де температура також буде варіюватися між +13 та +15°C.

На півдні очікується найнезвичайніша температура цього дня – до +18..+20°C.

Міста східних та центральних областей також насолоджуватимуться легким сонячним теплом.

Загалом, 7 березня в Україні стане ідеальним днем для прогулянок і активного відпочинку на природі, адже по всій країні чекає тепле та сонячне небо без дощів.

В Україні стане ще тепліше: якою буде погода у четвер06.03.25, 06:44 • 22628 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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