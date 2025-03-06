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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35153 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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В Україні стане ще тепліше: якою буде погода у четвер

Київ • УНН

 • 22628 перегляди

В Україні 6 березня очікується тепла погода без опадів з температурою +12+17 градусів. Синоптики прогнозують сильний вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду.

В Україні стане ще тепліше: якою буде погода у четвер

В Україні у четвер, 6 березня, очікується відносна тепла погода, опадів не передбачається. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Температура повітря протягом дня становитиме +12+17 градусів, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів 8-13°.

Водночас синоптики прогнозуєть сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

У Києві та області без опадів, +14+16 градусів.

6 березня: Європейський день праведників, Всесвітній день боротьби з лімфедемою06.03.25, 06:30 • 16516 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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