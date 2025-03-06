В Україні стане ще тепліше: якою буде погода у четвер

В Україні у четвер, 6 березня, очікується відносна тепла погода, опадів не передбачається. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Температура повітря протягом дня становитиме +12+17 градусів, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів 8-13°.

Водночас синоптики прогнозуєть сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

У Києві та області без опадів, +14+16 градусів.

6 березня: Європейський день праведників, Всесвітній день боротьби з лімфедемою