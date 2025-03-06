6 березня: Європейський день праведників, Всесвітній день боротьби з лімфедемою

Сьогодні, 6 березня, відзначається Європейський день праведників, Всесвітній день боротьби з лімфедемою, а віряни вшановують пам'ять святих 42 мучеників Аморійських, пише УНН.

Щорічно 6 березня відзначається Європейський день праведників. Звання Праведника народів світу держава Ізраїль надає тим представникам інших народів, які в роки Другої світової війни рятували євреїв від Голокосту.

В Україні 14 травня вшановують пам’ять людей, які під час Другої світової війни, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв від нацистів, адже тоді Верховна Рада затвердила подію відповідною постановою. Саме цей день співпадає із відзначенням Дня незалежності Ізраїлю.

Під час Голокосту, за різними оцінками науковців, у Європі було знищено близько 6 мільйонів євреїв. З них чверть, 1,5 мільйони, - стали жертвами нацистів на території України. І цифра могла бути набагато більшою якби не самовідданість людей, які, ризикуючи, своїм життям під час Другої світової війни рятували євреїв від неминучої смерті.

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Також сьогодні проводиться Всесвітній день боротьби з лімфедемою, який покликаний просвітити світ про захворювання лімфатичної системи.

Щорічний Всесвітній день поширення інформації про лімфедему має на меті підвищити обізнаність і зробити це глобальним пріоритетом. У низці країн розпочнуться кампанії з просвіти пацієнтів, їхніх рідних і близьких, а також медичних працівників.

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Сьогодні з 1997 року можна долучитися до Дня дослідження значення вашого імені.

Кожне ім’я, від найпоширенішого до найрідкіснішого, має своє значення. Імена глибоко вкорінені в кожній культурі світу, а церемонії наречення є невід’ємною частиною багатьох традицій.

Імена часто обирають наші батьки, відображаючи їхні надії, прагнення або вплив на момент нашого народження. Згідно деяких досліджень, наші імена можуть впливати на різні аспекти нашого життя, включаючи професійний вибір, особистісні риси та наукові інтереси.

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В церковному календарі 6 березня – день пам’яті святих 42 мучеників Аморійських, які були візантійськими воєначальниками, та потрапили в полон під час облоги міста Аморія 838 року. Місто було захоплене мусульманськими військами під керівництвом халіфа Аль-Мутасима після зради одного з візантійських воєначальників. Полонених воєначальників утримували в дуже важких умовах протягом майже семи років у місті Самаррі. Халіф Аль-Васик намагався змусити їх перейти в іслам, але вони залишилися вірними своїй християнській вірі. Зрештою, халіф наказав стратити їх за відмову зректися віри. Всі 42 мученики були обезголовлені, а їхні тіла кинули в річку Євфрат.