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6 марта: Европейский день праведников, Всемирный день борьбы с лимфедемой

Киев • УНН

 • 16511 просмотра

6 марта отмечается Европейский день праведников, который чествует спасителей евреев во время Холокоста. 2673 украинца получили звание "Праведник народов мира" от государства Израиль за спасение евреев от нацистов.

6 марта: Европейский день праведников, Всемирный день борьбы с лимфедемой

Сегодня, 6 марта, отмечается Европейский день праведников, Всемирный день борьбы с лимфедемой, а верующие почитают память святых 42 мучеников Аморийских, пишет УНН

Ежегодно 6 марта отмечается Европейский день праведников. Звание Праведника народов мира государство Израиль присваивает тем представителям других народов, которые в годы Второй мировой войны спасали евреев от Холокоста.

В Украине 14 мая почитают память людей, которые во время Второй мировой войны, рискуя своей жизнью, спасали евреев от нацистов, ведь тогда Верховная Рада утвердила событие соответствующим постановлением. Именно этот день совпадает с Днем независимости Израиля.

Во время Холокоста, по различным оценкам ученых, в Европе было уничтожено около 6 миллионов евреев. Из них четверть, 1,5 миллиона, - стали жертвами нацистов на территории Украины. И цифра могла бы быть гораздо большей, если бы не самоотверженность людей, которые, рискуя своей жизнью во время Второй мировой войны, спасали евреев от неминуемой смерти.

2673 наших соотечественника удостоены государством Израиль высокого звания "Праведник народов мира".

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Также сегодня проводится Всемирный день борьбы с лимфедемой, который призван просветить мир о заболеваниях лимфатической системы. 

Ежегодный Всемирный день распространения информации о лимфедеме имеет целью повысить осведомленность и сделать это глобальным приоритетом. В ряде стран начнутся кампании по просвещению пациентов, их родственников и близких, а также медицинских работников.

Уровень заболеваемости ОРВИ стабилизируется после пика в феврале - Минздрав05.03.25, 12:34 • 14061 просмотр

Сегодня с 1997 года можно присоединиться к Дню исследования значения вашего имени.

Каждое имя, от самого распространенного до самого редкого, имеет свое значение. Имена глубоко укоренены в каждой культуре мира, а церемонии наречения являются неотъемлемой частью многих традиций.

Имена часто выбирают наши родители, отражая их надежды, стремления или влияние на момент нашего рождения. Согласно некоторым исследованиям, наши имена могут влиять на различные аспекты нашей жизни, включая профессиональный выбор, личностные черты и научные интересы.

Православная Церковь опровергла мифы о «тайном» имени при крещении09.01.25, 10:17 • 26848 просмотров

В церковном календаре 6 марта – день памяти святых 42 мучеников Аморийских, которые были византийскими военачальниками и попали в плен во время осады города Амория в 838 году. Город был захвачен мусульманскими войсками под руководством халифа Аль-Мутасима после предательства одного из византийских военачальников. Пленных военачальников удерживали в очень тяжелых условиях в течение почти семи лет в городе Самарре. Халиф Аль-Васик пытался заставить их перейти в ислам, но они остались верными своей христианской вере. В конце концов, халиф приказал казнить их за отказ отречься от веры. Все 42 мученика были обезглавлены, а их тела бросили в реку Евфрат.

Павел Башинский

Павел Башинский

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