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В Украине станет еще теплее: какой будет погода в четверг

Киев • УНН

 • 22615 просмотра

В Украине 6 марта ожидается теплая погода без осадков с температурой +12+17 градусов. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Украине станет еще теплее: какой будет погода в четверг

В Украине в четвер, 6 марта, ожидается относительно теплая погода без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Температура воздуха в течение дня составит +12+17 градусов, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей 8-13°.

В то же время синоптики прогнозируют сильный ветер с штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

В Киеве и области без осадков, +14+16 градусов.

6 марта: Европейский день праведников, Всемирный день борьбы с лимфедемой06.03.25, 06:30 • 16511 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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