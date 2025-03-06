В Украине станет еще теплее: какой будет погода в четверг
Киев • УНН
В Украине 6 марта ожидается теплая погода без осадков с температурой +12+17 градусов. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
В Украине в четвер, 6 марта, ожидается относительно теплая погода без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Температура воздуха в течение дня составит +12+17 градусов, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей 8-13°.
В то же время синоптики прогнозируют сильный ветер с штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.
В Киеве и области без осадков, +14+16 градусов.
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