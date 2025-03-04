Верховная Рада обратилась к Трампу: подчеркнула необходимость дальнейшего партнерства

В понедельник, 03 марта в 22:01 пресс-служба Верховной Рады Украины опубликовала обращение к президенту США Дональду Трампу, Конгрессу и американскому народу. Об этом информирует УНН с ссылкой на сайт украинского Парламента.

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В письме поблагодарили за поддержку Соединенных Штатов Америки и подчеркнули необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства.

От имени украинского народа Верховная Рада Украины выражает глубокую благодарность президенту Дональду Трампу, Конгрессу Соединенных Штатов Америки и американскому народу за твердую и последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставленные Украине пакеты безопасности, которые способствовали стабилизации ситуации на линии фронта. Украина глубоко уважает стремление великого американского народа к всестороннему восстановлению глобального лидерства Соединенных Штатов. В то же время мы твердо убеждены, что лидерство Соединенных Штатов на международной арене неразрывно связано с защитой идеалов свободы и демократии, соблюдением международных соглашений, надежностью в отношениях с союзниками и друзьями

