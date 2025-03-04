Верховная Рада обратилась к Трампу: подчеркнула необходимость дальнейшего партнерства
Киев • УНН
Парламент Украины опубликовал обращение к президенту США, Конгрессу и американскому народу с благодарностью за поддержку. В письме подчеркивается важность стратегического партнерства после недавнего спора между лидерами государств.
В понедельник, 03 марта в 22:01 пресс-служба Верховной Рады Украины опубликовала обращение к президенту США Дональду Трампу, Конгрессу и американскому народу. Об этом информирует УНН с ссылкой на сайт украинского Парламента.
Детали
В письме поблагодарили за поддержку Соединенных Штатов Америки и подчеркнули необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства.
От имени украинского народа Верховная Рада Украины выражает глубокую благодарность президенту Дональду Трампу, Конгрессу Соединенных Штатов Америки и американскому народу за твердую и последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставленные Украине пакеты безопасности, которые способствовали стабилизации ситуации на линии фронта. Украина глубоко уважает стремление великого американского народа к всестороннему восстановлению глобального лидерства Соединенных Штатов. В то же время мы твердо убеждены, что лидерство Соединенных Штатов на международной арене неразрывно связано с защитой идеалов свободы и демократии, соблюдением международных соглашений, надежностью в отношениях с союзниками и друзьями
В обращении отмечается, что "украинский народ стремится к миру, как никто другой в мире, и верит, что роль Трампа и его миротворческие усилия станут решающими в как можно более быстром прекращении боевых действий и достижении мира для Украины, Европы и всего мира".
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"Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, в частности в сфере исследования критически важных полезных ископаемых", - добавили в пресс-службе.
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