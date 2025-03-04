Верховная Рада обратилась к Трампу: подчеркнула необходимость дальнейшего партнерства

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18638 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 36705 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68894 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219127 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125971 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394230 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313033 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214229 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244471 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255287 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.3м/с
65%
Популярные новости

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 13081 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12166 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14024 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16999 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14431 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134947 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219132 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394234 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255904 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313033 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4844 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17001 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47417 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72769 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57816 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Верховная Рада обратилась к Трампу: подчеркнула необходимость дальнейшего партнерства

Киев • УНН

 • 22905 просмотра

Парламент Украины опубликовал обращение к президенту США, Конгрессу и американскому народу с благодарностью за поддержку. В письме подчеркивается важность стратегического партнерства после недавнего спора между лидерами государств.

Верховная Рада обратилась к Трампу: подчеркнула необходимость дальнейшего партнерства

В понедельник, 03 марта в 22:01 пресс-служба Верховной Рады Украины опубликовала обращение к президенту США Дональду Трампу, Конгрессу и американскому народу. Об этом информирует УНН с ссылкой на сайт украинского Парламента.

Детали

В письме поблагодарили за поддержку Соединенных Штатов Америки и подчеркнули необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства.

От имени украинского народа Верховная Рада Украины выражает глубокую благодарность президенту Дональду Трампу, Конгрессу Соединенных Штатов Америки и американскому народу за твердую и последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставленные Украине пакеты безопасности, которые способствовали стабилизации ситуации на линии фронта. Украина глубоко уважает стремление великого американского народа к всестороннему восстановлению глобального лидерства Соединенных Штатов. В то же время мы твердо убеждены, что лидерство Соединенных Штатов на международной арене неразрывно связано с защитой идеалов свободы и демократии, соблюдением международных соглашений, надежностью в отношениях с союзниками и друзьями

- речь идет в документе.

В обращении отмечается, что "украинский народ стремится к миру, как никто другой в мире, и верит, что роль Трампа и его миротворческие усилия станут решающими в как можно более быстром прекращении боевых действий и достижении мира для Украины, Европы и всего мира".

Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента США Дональда Трампа по началу переговорного процесса, направленного на обеспечение мира

- пишет пресс-служба.

"Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, в частности в сфере исследования критически важных полезных ископаемых", - добавили в пресс-службе.

Напоминаем

28 февраля во время встречи между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная спор. Трамп резко отреагировал на слова Зеленского о том, что США "почувствуют" войну, несмотря на океан. 

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Совместная пресс-конференция была отменена после конфликта по поводу гарантий безопасности для Украины. Вашингтон и Киев не подписали соглашение о полезных ископаемых.

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США03.03.25, 02:48 • 142457 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Верховная Рада
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49