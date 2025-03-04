Верховна Рада звернулася до Трампа: наголосила на необхідності подальшого партнерства

В понеділок, 03 березня о 22:01 прес-служба Верховної Ради України опублікувала звернення до президента США Дональда Трампа, Конгресу та американського народу. Про це інформує УНН із посиланням на сайт українського Парламенту.

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У листі подякували за підтримку Сполучених Штатів Америки та наголосили на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства.

Від імені українського народу Верховна Рада України висловлює глибоку вдячність президенту Дональду Трампу, Конгресу Сполучених Штатів Америки та американському народу за тверду і послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надані Україні пакети безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на лінії фронту. Україна глибоко поважає прагнення великого американського народу до всебічного відновлення глобального лідерства Сполучених Штатів. Водночас ми твердо переконані, що лідерство Сполучених Штатів на міжнародній арені нерозривно пов'язане із захистом ідеалів свободи і демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у відносинах із союзниками та друзями

- йдеться у документі.

У зверненні зазначено, що" український народ прагне миру, як ніхто інший у світі, і вірить, що роль Трампа та його миротворчі зусилля стануть вирішальними у якнайшвидшому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу".

Верховна Рада України вітає ініціативи президента США Дональда Трампа щодо започаткування переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру. - пише прес-служба.

"Верховна Рада України наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки, зокрема у сфері дослідження критично важливих корисних копалин", - додали у прес-службі.

Нагадаємо

28 лютого під час зустрічі між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка. Трамп різко відреагував на слова Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України. Вашингтон та Київ не підписали угоду про корисні копалини.

"Це більше, ніж просто відносини": Зеленський про майбутнє діалогу зі США