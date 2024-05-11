Венгрия отказывается участвовать в поддержке Украины и призывает к дипломатическому решению войны
Киев • УНН
Венгрия отказывается участвовать в инициативах НАТО в поддержку Украины в войне с рф, называя их "провокацией к войне".
Венгрия объявила о своем отказе от участия в инициативах НАТО, направленных на поддержку Украины в войне с рф. Об этом сообщает Digi24, передает УНН.
Детали
По информации, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что его страна считает планы НАТО по поддержке Украины в войне с рф является "провокацией к войне".
Венгрия не будет в этом участвовать. В ближайшее время будет борьба, поскольку НАТО не захочет создать прецедент, позволив любому союзнику остаться вне одной из своих операций
Также он добавил, что это решение отражает позицию правительства Венгрии, которое считает военный конфликт в регионе неприемлемым.
Кроме того, вместо того, чтобы поддерживать военные решения, Сийярто призвал к дипломатическому решению конфликта, подчеркивая необходимость находить мирные пути разрешения ситуации.
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