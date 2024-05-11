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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венгрия отказывается участвовать в поддержке Украины и призывает к дипломатическому решению войны

Венгрия отказывается участвовать в поддержке Украины и призывает к дипломатическому решению войны

Киев  •  УНН

10 мая 2024, 23:48  •  505 просмотра

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Венгрия отказывается участвовать в инициативах НАТО в поддержку Украины в войне с рф, называя их "провокацией к войне".

Венгрия объявила о своем отказе от участия в инициативах НАТО, направленных на поддержку Украины в войне с рф. Об этом сообщает Digi24, передает УНН.

Детали

По информации, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что его страна считает планы НАТО по поддержке Украины в войне с рф является "провокацией к войне".

Венгрия не будет в этом участвовать. В ближайшее время будет борьба, поскольку НАТО не захочет создать прецедент, позволив любому союзнику остаться вне одной из своих операций

- заявил Петер Сийярто.

Также он добавил, что это решение отражает позицию правительства Венгрии, которое считает военный конфликт в регионе неприемлемым.

Кроме того, вместо того, чтобы поддерживать военные решения, Сийярто призвал к дипломатическому решению конфликта, подчеркивая необходимость находить мирные пути разрешения ситуации.

Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины9 мая 2024, 21:50 • 73264 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

политикаНовости Мира
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