Венгрия отказывается участвовать в поддержке Украины и призывает к дипломатическому решению войны

Венгрия объявила о своем отказе от участия в инициативах НАТО, направленных на поддержку Украины в войне с рф. Об этом сообщает Digi24, передает УНН.

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По информации, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что его страна считает планы НАТО по поддержке Украины в войне с рф является "провокацией к войне".

Венгрия не будет в этом участвовать. В ближайшее время будет борьба, поскольку НАТО не захочет создать прецедент, позволив любому союзнику остаться вне одной из своих операций - заявил Петер Сийярто.

Также он добавил, что это решение отражает позицию правительства Венгрии, которое считает военный конфликт в регионе неприемлемым.

Кроме того, вместо того, чтобы поддерживать военные решения, Сийярто призвал к дипломатическому решению конфликта, подчеркивая необходимость находить мирные пути разрешения ситуации.

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