Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Будапеште 9 мая заявил, что поддерживает "китайский мирный план", сообщает Reuters, передает УНН.

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Сегодня Европа на стороне войны. Единственным исключением является Венгрия, которая призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам и поддерживает все международные усилия, направленные на мир... Мы также поддерживаем китайскую мирную инициативу, представленную Си Цзиньпином сказал Орбан во время совместной пресс-конференции с президентом Си.

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Председатель КНР Си Цзиньпин сейчас находится с государственным визитом в Венгрии.

Во время визита Китай пообещал поддержку ряда проектов развития в Венгрии, включая развитие железной дороги между Белградом и Будапештом, заявили главы двух государств на пресс-конференции.

"Китай является одной из важнейших частей нового мирового порядка", - сказал Орбан на пресс-конференции.

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