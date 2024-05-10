Угорщина підтримує мирний план Китаю щодо України
Київ • УНН
Угорщина підтримує мирний план Китаю щодо України, а прем'єр-міністр Віктор Орбан закликав до негайного припинення вогню і мирних переговорів, а також підтримав мирну ініціативу Китаю, представлену президентом Сі Цзіньпіном під час його державного візиту до Угорщини.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Будапешті 9 травня заявив, що підтримує "китайський мирний план", повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Сьогодні Європа на боці війни. Єдиним винятком є Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню та мирних переговорів і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на мир... Ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену Сі Цзіньпіном
Доповнення
Голова КНР Сі Цзіньпін зараз перебуває з державним візитом в Угорщині.
Під час візиту Китай пообіцяв підтримку ряду проектів розвитку в Угорщині, включаючи розвиток залізниці між Белградом і Будапештом, заявили глави двох держав на прес-конференції.
"Китай є однією з найважливіших частин нового світового порядку", - сказав Орбан на пресконференції.
США обігнали Китай і стають головним торговельним партнером Німеччини - Reuters09.05.24, 12:00 • 16956 переглядiв