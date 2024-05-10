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Угорщина підтримує мирний план Китаю щодо України

Угорщина підтримує мирний план Китаю щодо України

Київ • УНН

 • 75341 перегляди

Угорщина підтримує мирний план Китаю щодо України, а прем'єр-міністр Віктор Орбан закликав до негайного припинення вогню і мирних переговорів, а також підтримав мирну ініціативу Китаю, представлену президентом Сі Цзіньпіном під час його державного візиту до Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Будапешті 9 травня заявив, що підтримує "китайський мирний план", повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Європа на боці війни. Єдиним винятком є ​​Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню та мирних переговорів і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на мир... Ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену Сі Цзіньпіном

сказав Орбан під час спільної прес-конференції з президентом Сі. 

Доповнення

Голова КНР Сі Цзіньпін зараз перебуває з державним візитом в Угорщині.

Під час візиту Китай пообіцяв підтримку ряду проектів розвитку в Угорщині, включаючи розвиток залізниці між Белградом і Будапештом, заявили глави двох держав на прес-конференції.

"Китай є однією з найважливіших частин нового світового порядку", - сказав Орбан на пресконференції.

США обігнали Китай і стають головним торговельним партнером Німеччини - Reuters09.05.24, 12:00 • 16956 переглядiв

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