Угорщина відмовляється брати участь у підтримці України і закликає до дипломатичного вирішення війни
Київ • УНН
Угорщина відмовляється брати участь в ініціативах НАТО на підтримку України у війні з рф, називаючи їх "провокацією до війни".
Угорщина оголосила про свою відмову від участі в ініціативах НАТО, спрямованих на підтримку України у війні з рф. Про це повідомляє Digi24, передає УНН.
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За інформацією, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відзначив, що його країна вважає плани НАТО щодо підтримки України у війні з рф є "провокацією до війни".
Угорщина не братиме в цьому участі. Найближчим часом буде боротьба, оскільки НАТО не захоче створити прецедент, дозволивши будь-якому союзнику залишитися поза однією зі своїх операцій
Також він додав, що це рішення відзеркалює позицію уряду Угорщини, який вважає воєнний конфлікт у регіоні за неприйнятний.
Крім того, замість того, щоб підтримувати військові рішення, Сійярто закликав до дипломатичного вирішення конфлікту, наголошуючи на необхідності знаходити мирні шляхи вирішення ситуації.
Угорщина підтримує мирний план Китаю щодо України10.05.24, 00:50 • 75341 перегляд