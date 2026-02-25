Венгрия и Словакия начали высвобождать свои резервные запасы нефти на фоне остановки "Дружбы" - Еврокомиссия

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Эксклюзив
13:55 • 7998 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 10014 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 11570 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 19473 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 19064 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 23381 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 21340 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18795 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22863 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29546 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
84%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 19222 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 19641 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto10:09 • 6362 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 12282 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 12657 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 7998 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 19473 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 45449 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 55471 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 73082 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Йонас Гар Стере
Михаил Федоров
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Норвегия
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Львов
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 18573 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 22209 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 24658 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 28883 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 37200 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
НАСАМС

Венгрия и Словакия начали высвобождать свои резервные запасы нефти на фоне остановки "Дружбы" - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Венгрия и Словакия начали высвобождать свои резервные запасы нефти. Это происходит на фоне спора по нефтепроводу "Дружба", а нероссийская нефть транспортируется по трубопроводу Adria.

Венгрия и Словакия начали высвобождать свои резервные запасы нефти на фоне остановки "Дружбы" - Еврокомиссия

Венгрия и Словакия подтвердили, что начали высвобождать свои резервные запасы нефти на фоне спора вокруг нефтепровода "Дружба", и нероссийская нефть транспортируется по трубопроводу Adria из Хорватии в обе эти страны, сообщила во время брифинга в среду пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, пишет УНН.

Детали

Итконен указала, что сегодня состоялась встреча координационной группы по нефти, она "обсудила состояние безопасности поставок и любые краткосрочные риски, включая те, что связаны с поврежденным... трубопроводом "Дружба"".

"Как Венгрия, так и Словакия подтвердили, что они начали высвобождать свои резервные запасы нефти. (...) На этом этапе нет непосредственной угрозы безопасности поставок ЕС. Как Венгрия, так и Словакия имеют резервные запасы нефти", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

По ее словам, "второй момент заключается в том, что существует альтернативный маршрут поставок, который могут использовать Венгрия и Словакия, и это трубопровод Adria из Хорватии". "Хорватия подтвердила на встрече, что нероссийская нефть транспортируется по трубопроводу Adria в Венгрию и Словакию. Дополнительные грузы, законтрактованные группой MOL, с нероссийской нефтью, поступают на хорватский нефтяной терминал", - указала она.

"Это обеспечит безопасность поставок в Венгрии и Словакии", - подчеркнула Итконен.

"И последнее, мы продолжаем следить за ситуацией с безопасностью поставок. Мы поддерживаем тесный контакт со всеми соответствующими государствами-членами, а также с Украиной, - указала пресс-секретарь Еврокомиссии. - Контакты происходят на высшем уровне в Еврокомиссии".

"И последний пункт: мы самым решительным образом осуждаем российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины", - подчеркнула Итконен.

"Итак, как видите, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность поставок Венгрии и Словакии на всех уровнях", - подытожила, в свою очередь, пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

На уточнение, разрешает ли Хорватия транспортировку через Adria в Венгрию и Словакию только нероссийской нефти, Итконен указала, что "на данный момент подтверждение, которое мы имеем от Хорватии на сегодняшней встрече, заключается в том, что именно нероссийская нефть транспортируется через трубопровод Adria в Венгрию и Словакию".

"Но в этом случае, при условии наличия нефти, ее происхождение не должно иметь никакого значения для граждан с точки зрения энергетической безопасности. И на самом деле, если мы действительно сможем постепенно отойти от россии, это в конечном итоге является целью, - подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии Пиньо. - И это та цель, которую мы имеем в виду: если нам все еще нужно ископаемое топливо, давайте исследуем, какие есть возможности получить его из другого источника, чем россия, которая постоянно использует потребность в своем ископаемом топливе как оружие".

Итконен также уточнила относительно трубопровода Adria, что "он остается основным альтернативным трубопроводом для Венгрии и Словакии для покрытия своих потребностей. И трубопровод имеет достаточную мощность для увеличения объемов, чтобы полностью покрыть венгерско-словацкие потребности, и он уже используется для поставок нефти в два государства-члена".

О ремонте "Дружбы"

Относительно ремонта "Дружбы" Пиньо отметила, что "вчера, собственно, на пресс-конференции, президент фон дер Ляйен также сказала, что она просит о ремонте трубопровода, который был разрушен после российских атак". "Возможно, нам следует всегда напоминать об источнике разрушения трубопровода", - указала она. "Президент фон дер Ляйен попросила ускорить его, и да, этот вопрос был поднят во время обсуждений с Президентом Зеленским", - повторила пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Как мы уже говорили, президент действительно подняла этот вопрос с Президентом Зеленским и попросила ускорить ремонт трубопровода. Мы понимаем, что Украина готова это сделать. Мы также понимаем точку зрения Президента Зеленского, который говорит, что украинский народ постоянно ремонтирует то, что россия систематически разрушает. А некоторые граждане даже теряют жизни, когда кто-то ремонтирует критически важную энергетическую инфраструктуру. Так что мы также понимаем его рассуждения, - отметила Пиньо. - Но да, мы попросили о проведении ремонта".

Украина определит сроки восстановления "Дружбы" - фон дер Ляйен24.02.26, 18:59 • 3512 просмотров

На уточнение, есть ли информация о состоянии этого трубопровода "Дружба", пресс-секретарь Еврокомиссии Итконен отметила: "У нас есть информация".

"На прошлой неделе мы получили письмо из Украины, в котором они подтвердили, что продолжается оценка повреждений и условий для быстрого возобновления транспортировки нефти, а также проводятся аварийные ремонтные работы. Мы внимательно следим за этим через наши двусторонние контакты с соответствующими министерствами. И президент в Киеве вчера призвала к ускорению работ, но в то же время, как также подчеркнула Паула, важно помнить, что эти ремонтные работы проводятся под сильными российскими бомбардировками. Но у нас есть письмо и заверения от Украины, от прошлой недели, в которых нам объясняется, что аварийные ремонтные работы продолжаются, но в очень сложных обстоятельствах", - отметила Итконен.

Также пресс-секретарь Еврокомиссии Итконен указала относительно украинского предложения рассмотреть другую возможность транспортировки, что "мы оцениваем этот вариант, но у нас нет - нам нужно получить немного больше информации по этому поводу, и поэтому это может быть скорее среднесрочным решением, чем чем-то, что сразу же станет решением ситуации, в которой мы находимся сейчас".

Дополнение

Остановка поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" после российской атаки вызвала новую напряженность между Украиной и государствами-членами ЕС Венгрией и Словакией. Венгрия и Словакия, где находятся единственные оставшиеся в ЕС нефтеперерабатывающие заводы, использующие российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба", пытаются обеспечить поставки с тех пор, как они были приостановлены 27 января.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в затягивании возобновления поставок по политическим причинам и объявили о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину. Венгрия также пригрозила прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину. Как и Словакия, чей премьер Роберт Фицо поставил ультиматум относительно аварийных поставок электроэнергии. Впоследствии Венгрия заявила, что не планирует останавливать экспорт электроэнергии.

Впрочем, в отчете аналитического Центра исследования демократии (CSD) от 16 февраля отмечается, что Венгрии не нужна российская нефть, поскольку другие источники легкодоступны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечало Reuters, является ярым противником стремления Украины к вступлению в ЕС, и Венгрия, и Словакия поддерживали хорошие отношения с главой кремля владимиром путиным почти четыре года вторжения рф в Украину.

Венгрия на фоне спора заблокировала в ЕС новый, 20-й, пакет санкций против рф, а также кредит Украине в 90 млрд евро.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира