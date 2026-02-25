Венгрия и Словакия начали высвобождать свои резервные запасы нефти на фоне остановки "Дружбы" - Еврокомиссия

Венгрия и Словакия подтвердили, что начали высвобождать свои резервные запасы нефти на фоне спора вокруг нефтепровода "Дружба", и нероссийская нефть транспортируется по трубопроводу Adria из Хорватии в обе эти страны, сообщила во время брифинга в среду пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, пишет УНН.

Детали

Итконен указала, что сегодня состоялась встреча координационной группы по нефти, она "обсудила состояние безопасности поставок и любые краткосрочные риски, включая те, что связаны с поврежденным... трубопроводом "Дружба"".

"Как Венгрия, так и Словакия подтвердили, что они начали высвобождать свои резервные запасы нефти. (...) На этом этапе нет непосредственной угрозы безопасности поставок ЕС. Как Венгрия, так и Словакия имеют резервные запасы нефти", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

По ее словам, "второй момент заключается в том, что существует альтернативный маршрут поставок, который могут использовать Венгрия и Словакия, и это трубопровод Adria из Хорватии". "Хорватия подтвердила на встрече, что нероссийская нефть транспортируется по трубопроводу Adria в Венгрию и Словакию. Дополнительные грузы, законтрактованные группой MOL, с нероссийской нефтью, поступают на хорватский нефтяной терминал", - указала она.

"Это обеспечит безопасность поставок в Венгрии и Словакии", - подчеркнула Итконен.

"И последнее, мы продолжаем следить за ситуацией с безопасностью поставок. Мы поддерживаем тесный контакт со всеми соответствующими государствами-членами, а также с Украиной, - указала пресс-секретарь Еврокомиссии. - Контакты происходят на высшем уровне в Еврокомиссии".

"И последний пункт: мы самым решительным образом осуждаем российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины", - подчеркнула Итконен.

"Итак, как видите, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность поставок Венгрии и Словакии на всех уровнях", - подытожила, в свою очередь, пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

На уточнение, разрешает ли Хорватия транспортировку через Adria в Венгрию и Словакию только нероссийской нефти, Итконен указала, что "на данный момент подтверждение, которое мы имеем от Хорватии на сегодняшней встрече, заключается в том, что именно нероссийская нефть транспортируется через трубопровод Adria в Венгрию и Словакию".

"Но в этом случае, при условии наличия нефти, ее происхождение не должно иметь никакого значения для граждан с точки зрения энергетической безопасности. И на самом деле, если мы действительно сможем постепенно отойти от россии, это в конечном итоге является целью, - подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии Пиньо. - И это та цель, которую мы имеем в виду: если нам все еще нужно ископаемое топливо, давайте исследуем, какие есть возможности получить его из другого источника, чем россия, которая постоянно использует потребность в своем ископаемом топливе как оружие".

Итконен также уточнила относительно трубопровода Adria, что "он остается основным альтернативным трубопроводом для Венгрии и Словакии для покрытия своих потребностей. И трубопровод имеет достаточную мощность для увеличения объемов, чтобы полностью покрыть венгерско-словацкие потребности, и он уже используется для поставок нефти в два государства-члена".

О ремонте "Дружбы"

Относительно ремонта "Дружбы" Пиньо отметила, что "вчера, собственно, на пресс-конференции, президент фон дер Ляйен также сказала, что она просит о ремонте трубопровода, который был разрушен после российских атак". "Возможно, нам следует всегда напоминать об источнике разрушения трубопровода", - указала она. "Президент фон дер Ляйен попросила ускорить его, и да, этот вопрос был поднят во время обсуждений с Президентом Зеленским", - повторила пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Как мы уже говорили, президент действительно подняла этот вопрос с Президентом Зеленским и попросила ускорить ремонт трубопровода. Мы понимаем, что Украина готова это сделать. Мы также понимаем точку зрения Президента Зеленского, который говорит, что украинский народ постоянно ремонтирует то, что россия систематически разрушает. А некоторые граждане даже теряют жизни, когда кто-то ремонтирует критически важную энергетическую инфраструктуру. Так что мы также понимаем его рассуждения, - отметила Пиньо. - Но да, мы попросили о проведении ремонта".

Украина определит сроки восстановления "Дружбы" - фон дер Ляйен

На уточнение, есть ли информация о состоянии этого трубопровода "Дружба", пресс-секретарь Еврокомиссии Итконен отметила: "У нас есть информация".

"На прошлой неделе мы получили письмо из Украины, в котором они подтвердили, что продолжается оценка повреждений и условий для быстрого возобновления транспортировки нефти, а также проводятся аварийные ремонтные работы. Мы внимательно следим за этим через наши двусторонние контакты с соответствующими министерствами. И президент в Киеве вчера призвала к ускорению работ, но в то же время, как также подчеркнула Паула, важно помнить, что эти ремонтные работы проводятся под сильными российскими бомбардировками. Но у нас есть письмо и заверения от Украины, от прошлой недели, в которых нам объясняется, что аварийные ремонтные работы продолжаются, но в очень сложных обстоятельствах", - отметила Итконен.

Также пресс-секретарь Еврокомиссии Итконен указала относительно украинского предложения рассмотреть другую возможность транспортировки, что "мы оцениваем этот вариант, но у нас нет - нам нужно получить немного больше информации по этому поводу, и поэтому это может быть скорее среднесрочным решением, чем чем-то, что сразу же станет решением ситуации, в которой мы находимся сейчас".

Дополнение

Остановка поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" после российской атаки вызвала новую напряженность между Украиной и государствами-членами ЕС Венгрией и Словакией. Венгрия и Словакия, где находятся единственные оставшиеся в ЕС нефтеперерабатывающие заводы, использующие российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба", пытаются обеспечить поставки с тех пор, как они были приостановлены 27 января.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в затягивании возобновления поставок по политическим причинам и объявили о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину. Венгрия также пригрозила прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину. Как и Словакия, чей премьер Роберт Фицо поставил ультиматум относительно аварийных поставок электроэнергии. Впоследствии Венгрия заявила, что не планирует останавливать экспорт электроэнергии.

Впрочем, в отчете аналитического Центра исследования демократии (CSD) от 16 февраля отмечается, что Венгрии не нужна российская нефть, поскольку другие источники легкодоступны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечало Reuters, является ярым противником стремления Украины к вступлению в ЕС, и Венгрия, и Словакия поддерживали хорошие отношения с главой кремля владимиром путиным почти четыре года вторжения рф в Украину.

Венгрия на фоне спора заблокировала в ЕС новый, 20-й, пакет санкций против рф, а также кредит Украине в 90 млрд евро.