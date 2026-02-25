Угорщина і Словаччина почали вивільняти свої резервні запаси нафти на тлі зупинки "Дружби" - Єврокомісія

Угорщина і Словаччина підтвердили, що почали вивільняти свої резервні запаси нафти на тлі суперечки щодо нафтопроводу "Дружба", і неросійська нафта транспортується трубопроводом Adria з Ховатії до обох цих країн, повідомила під час брифінгу у середу речниця Єврокомісії Анна-Каїса Ітконен, пише УНН.

Деталі

Ітконен вказала, що сьогодні була зустріч координаційної групи щодо нафти, вона "обговорила стан безпеки постачання та будь-які короткострокові ризики, включаючи ті, що пов'язані з пошкодженим... трубопроводом "Дружба"".

"Як Угорщина, так і Словаччина підтвердили, що вони почали вивільняти свої резервні запаси нафти. (...) На цьому етапі немає безпосередньої загрози безпеці постачання ЄС. Як Угорщина, так і Словаччина мають резервні запаси нафти", - сказала речниця Єврокомісії.

З її слів, "другий момент полягає в тому, що існує альтернативний маршрут постачання, який можуть використовувати Угорщина та Словаччина, і це трубопровід Adria з Хорватії". "Хорватія підтвердила на зустрічі, що неросійська нафта транспортується трубопроводом Adria до Угорщини та Словаччини. Додаткові вантажі, контрактовані групою MOL, з неросійською нафтою, надходять до хорватського нафтового терміналу", - вказала вона.

"Це забезпечить безпеку постачання в Угорщині та Словаччині", - наголосила Ітконен.

"І останнє, ми продовжуємо стежити за ситуацією з безпекою постачання. Ми підтримуємо тісний контакт з усіма відповідними державами-членами, а також з Україною, - вказала речниця Єврокомісії. - Контакти відбуваються на найвищому рівні в Єврокомісії".

"І останній пункт: ми найрішучіше засуджуємо російські атаки на енергетичну інфраструктуру України", - підкреслила Ітконен.

"Тож, як бачите, ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку постачання Угорщини та Словаччини на всіх рівнях", - підсумувала, своєю чергою, речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

На уточнення, чи дозволяє Хорватія транспортування через Adria до Угорщини і Словаччини лише неросійської нафти, Ітконен вказала, що "наразі підтвердження, яке ми маємо від Хорватії на сьогоднішній зустрічі, полягає в тому, що саме неросійська нафта транспортується через трубопровід Adria до Угорщини та Словаччини".

"Але в цьому випадку, за умови наявності нафти, її походження не повинно мати жодного значення для громадян з точки зору енергетичної безпеки. І насправді, якщо ми дійсно зможемо поступово відійти від росії, це зрештою є метою, - наголосила речниця Єврокомісії Піньйо. - І це та мета, яку ми маємо на увазі: якщо нам все ще потрібне викопне паливо, давайте дослідимо, які є можливості отримати його з іншого джерела, ніж росія, яка постійно використовує потребу у своєму викопному паливі як зброю".

Ітконен також уточнила щодо трубопроводу Adria, що "він залишається основним альтернативним трубопроводом для Угорщини та Словаччини для покриття своїх потреб. І трубопровід має достатню потужність для збільшення обсягів, щоб повністю покрити угорсько-словацькі потреби, і він вже використовується для постачання нафти до двох держав-членів".

Щодо ремонту "Дружби"

Щодо ремонту "Дружби", Піньйо зазначила, що "вчора, власне, на прес-конференції, президент фон дер Ляєн також сказала, що вона просить про ремонт трубопроводу, який був зруйнований після російських атак". "Можливо, нам слід завжди нагадувати про джерело руйнування трубопроводу", - вказала вона. "Президент фон дер Ляєн попросила прискорити його, і так, це питання було порушено під час обговорень з Президентом Зеленським", - повторила речниця Єврокомісії.

"Як ми вже казали, президентка справді порушила це питання з Президентом Зеленським і попросила прискорити ремонт трубопроводу. Ми розуміємо, що Україна готова це зробити. Ми також розуміємо точку зору Президента Зеленського, який каже, що український народ постійно ремонтує те, що росія систематично руйнує. А деякі громадяни навіть втрачають життя, коли хтось ремонтує критично важливу енергетичну інфраструктуру. Тож ми також розуміємо його міркування, - зазначила Піньйо. - Але так, ми попросили про проведення ремонту".

Україна визначить строки відновлення "Дружби" - фон дер Ляєн

На уточнення, чи є інформація щодо стану цього трубопроводу "Дружба", речниця Єврокомісії Ітконен зазначила: "У нас є інформація".

"Минулого тижня ми отримали листа з України, в якому вони підтвердили, що триває оцінка пошкоджень та умов для швидкого відновлення транспортування нафти, а також проводяться аварійні ремонтні роботи. Ми уважно стежимо за цим через наші двосторонні контакти з відповідними міністерствами. І президентка у Києві вчора закликала до прискорення робіт, але водночас, як також підкреслила Паула, важливо пам'ятати, що ці ремонтні роботи проводяться під сильними російськими бомбардуваннями. Але у нас є лист і запевнення від України, від минулого тижня, у яких нам пояснюється, що аварійні ремонтні роботи тривають, але за дуже складних обставин", - зазначила Ітконен.

Також речниця Єврокомісії Ітконен вказала щодо української пропозиції розглянути іншу можливість транспортування, що "ми оцінюємо цей варіант, але в нас немає - нам потрібно отримати трохи більше інформації з цього приводу, і тому це може бути радше середньостроковим рішенням, ніж чимось, що одразу ж стане вирішенням ситуації, у якій ми знаходимося зараз".

Доповнення

Зупинка поставок російської нафти трубопроводом "Дружба" після російської атаки спричинила нову напруженість між Україною та державами-членами ЄС Угорщиною та Словаччиною. Угорщина і Словаччина, де знаходяться єдині нафтопереробні заводи, що залишилися в ЄС, що використовують російську нафту, що постачається трубопроводом "Дружба", намагаються забезпечити постачання з того часу, як вони були призупинені 27 січня.

Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в затягуванні відновлення постачання з політичних причин і оголосили про припинення експорту дизельного палива до України. Угорщина також пригрозила припиненням експорту електроенергії та газу до України. Як і Словаччина, чий прем'єр Роберт Фіцо поставив ультиматум щодо аварійних поставок електроенергії. Згодом Угорщина заявила, що не планує зупиняти експорт електроенергії.

Утім, у звіті аналітичного Центру дослідження демократії (CSD) від 16 лютого, зазначається, що Угорщині не потрібна російська нафта, оскільки інші джерела легкодоступні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зазначало Reuters, є затятим противником прагнення України до вступу до ЄС, і Угорщина, і Словаччина підтримували добрі відносини з главою кремля володимиром путіним майже чотири роки вторгнення рф до України.

Угорщина на тлі суперечки заблокувала у ЄС новий, 20-й, пакет санкцій проти рф, а також кредит Україні в 90 млрд євро.