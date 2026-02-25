Угорщина і Словаччина почали вивільняти свої резервні запаси нафти на тлі зупинки "Дружби" - Єврокомісія

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Ексклюзив
13:55 • 7946 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 9988 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 11551 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 19437 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 19046 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 23373 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 21333 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18792 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22863 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29543 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
84%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 19222 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 19640 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto10:09 • 6362 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 12281 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 12656 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 7962 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 19448 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 45438 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 55461 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 73071 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Йонас Гахр Сторе
Михайло Федоров
Борис Пісторіус
Актуальні місця
Україна
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Львів
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 18559 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 22194 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 24646 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 28872 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 37191 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
NASAMS

Угорщина і Словаччина почали вивільняти свої резервні запаси нафти на тлі зупинки "Дружби" - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Угорщина та Словаччина почали вивільняти свої резервні запаси нафти. Це відбувається на тлі суперечки щодо нафтопроводу "Дружба", а неросійська нафта транспортується трубопроводом Adria.

Угорщина і Словаччина почали вивільняти свої резервні запаси нафти на тлі зупинки "Дружби" - Єврокомісія

Угорщина і Словаччина підтвердили, що почали вивільняти свої резервні запаси нафти на тлі суперечки щодо нафтопроводу "Дружба", і неросійська нафта транспортується трубопроводом Adria з Ховатії до обох цих країн, повідомила під час брифінгу у середу речниця Єврокомісії Анна-Каїса Ітконен, пише УНН.

Деталі

Ітконен вказала, що сьогодні була зустріч координаційної групи щодо нафти, вона "обговорила стан безпеки постачання та будь-які короткострокові ризики, включаючи ті, що пов'язані з пошкодженим... трубопроводом "Дружба"".

"Як Угорщина, так і Словаччина підтвердили, що вони почали вивільняти свої резервні запаси нафти. (...) На цьому етапі немає безпосередньої загрози безпеці постачання ЄС. Як Угорщина, так і Словаччина мають резервні запаси нафти", - сказала речниця Єврокомісії.

З її слів, "другий момент полягає в тому, що існує альтернативний маршрут постачання, який можуть використовувати Угорщина та Словаччина, і це трубопровід Adria з Хорватії". "Хорватія підтвердила на зустрічі, що неросійська нафта транспортується трубопроводом Adria до Угорщини та Словаччини. Додаткові вантажі, контрактовані групою MOL, з неросійською нафтою, надходять до хорватського нафтового терміналу", - вказала вона.

"Це забезпечить безпеку постачання в Угорщині та Словаччині", - наголосила Ітконен.

"І останнє, ми продовжуємо стежити за ситуацією з безпекою постачання. Ми підтримуємо тісний контакт з усіма відповідними державами-членами, а також з Україною, - вказала речниця Єврокомісії. - Контакти відбуваються на найвищому рівні в Єврокомісії".

"І останній пункт: ми найрішучіше засуджуємо російські атаки на енергетичну інфраструктуру України", - підкреслила Ітконен.

"Тож, як бачите, ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку постачання Угорщини та Словаччини на всіх рівнях", - підсумувала, своєю чергою, речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

На уточнення, чи дозволяє Хорватія транспортування через Adria до Угорщини і Словаччини лише неросійської нафти, Ітконен вказала, що "наразі підтвердження, яке ми маємо від Хорватії на сьогоднішній зустрічі, полягає в тому, що саме неросійська нафта транспортується через трубопровід Adria до Угорщини та Словаччини".

"Але в цьому випадку, за умови наявності нафти, її походження не повинно мати жодного значення для громадян з точки зору енергетичної безпеки. І насправді, якщо ми дійсно зможемо поступово відійти від росії, це зрештою є метою, - наголосила речниця Єврокомісії Піньйо. - І це та мета, яку ми маємо на увазі: якщо нам все ще потрібне викопне паливо, давайте дослідимо, які є можливості отримати його з іншого джерела, ніж росія, яка постійно використовує потребу у своєму викопному паливі як зброю".

Ітконен також уточнила щодо трубопроводу Adria, що "він залишається основним альтернативним трубопроводом для Угорщини та Словаччини для покриття своїх потреб. І трубопровід має достатню потужність для збільшення обсягів, щоб повністю покрити угорсько-словацькі потреби, і він вже використовується для постачання нафти до двох держав-членів".

Щодо ремонту "Дружби"

Щодо ремонту "Дружби", Піньйо зазначила, що "вчора, власне, на прес-конференції, президент фон дер Ляєн також сказала, що вона просить про ремонт трубопроводу, який був зруйнований після російських атак". "Можливо, нам слід завжди нагадувати про джерело руйнування трубопроводу", - вказала вона. "Президент фон дер Ляєн попросила прискорити його, і так, це питання було порушено під час обговорень з Президентом Зеленським", - повторила речниця Єврокомісії.

"Як ми вже казали, президентка справді порушила це питання з Президентом Зеленським і попросила прискорити ремонт трубопроводу. Ми розуміємо, що Україна готова це зробити. Ми також розуміємо точку зору Президента Зеленського, який каже, що український народ постійно ремонтує те, що росія систематично руйнує. А деякі громадяни навіть втрачають життя, коли хтось ремонтує критично важливу енергетичну інфраструктуру. Тож ми також розуміємо його міркування, - зазначила Піньйо. - Але так, ми попросили про проведення ремонту".

Україна визначить строки відновлення "Дружби" - фон дер Ляєн24.02.26, 18:59 • 3512 переглядiв

На уточнення, чи є інформація щодо стану цього трубопроводу "Дружба", речниця Єврокомісії Ітконен зазначила: "У нас є інформація". 

"Минулого тижня ми отримали листа з України, в якому вони підтвердили, що триває оцінка пошкоджень та умов для швидкого відновлення транспортування нафти, а також проводяться аварійні ремонтні роботи. Ми уважно стежимо за цим через наші двосторонні контакти з відповідними міністерствами. І президентка у Києві вчора закликала до прискорення робіт, але водночас, як також підкреслила Паула, важливо пам'ятати, що ці ремонтні роботи проводяться під сильними російськими бомбардуваннями. Але у нас є лист і запевнення від України, від минулого тижня, у яких нам пояснюється, що аварійні ремонтні роботи тривають, але за дуже складних обставин", - зазначила Ітконен.

Також речниця Єврокомісії Ітконен вказала щодо української пропозиції розглянути іншу можливість транспортування, що "ми оцінюємо цей варіант, але в нас немає - нам потрібно отримати трохи більше інформації з цього приводу, і тому це може бути радше середньостроковим рішенням, ніж чимось, що одразу ж стане вирішенням ситуації, у якій ми знаходимося зараз".

Доповнення

Зупинка поставок російської нафти трубопроводом "Дружба" після російської атаки спричинила нову напруженість між Україною та державами-членами ЄС Угорщиною та Словаччиною. Угорщина і Словаччина, де знаходяться єдині нафтопереробні заводи, що залишилися в ЄС, що використовують російську нафту, що постачається трубопроводом "Дружба", намагаються забезпечити постачання з того часу, як вони були призупинені 27 січня.

Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в затягуванні відновлення постачання з політичних причин і оголосили про припинення експорту дизельного палива до України. Угорщина також пригрозила припиненням експорту електроенергії та газу до України. Як і Словаччина, чий прем'єр Роберт Фіцо поставив ультиматум щодо аварійних поставок електроенергії. Згодом Угорщина заявила, що не планує зупиняти експорт електроенергії.

Утім, у звіті аналітичного Центру дослідження демократії (CSD) від 16 лютого, зазначається, що Угорщині не потрібна російська нафта, оскільки інші джерела легкодоступні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зазначало Reuters, є затятим противником прагнення України до вступу до ЄС, і Угорщина, і Словаччина підтримували добрі відносини з главою кремля володимиром путіним майже чотири роки вторгнення рф до України.

Угорщина на тлі суперечки заблокувала у ЄС новий, 20-й, пакет санкцій проти рф, а також кредит Україні в 90 млрд євро.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт