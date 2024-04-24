Великобритания отправит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon в следующем году для усиления противовоздушной обороны

Великобритания планирует поставить истребители Eurofighter Typhoon в Польшу в следующем году. Об этом сообщает PolskieRadio, передает УНН.

Детали

Во время своего визита в Варшаву премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о планах отправить в следующем году в Польшу истребители Eurofighter Typhoon.

Сунак отметил, что эта инициатива отражает серьезность, с которой Великобритания относится к обороне и безопасности Польши. Он также подчеркнул важность сотрудничества между странами в сфере обороны и отметил готовность Лондона помогать в укреплении польского воздушного пространства.

В следующем году мы развернем истребители Воздушных сил Великобритании Typhoon, чтобы показать, что мы серьезно относимся к безопасности. Мы хотим помочь патрулировать польское небо. Противовоздушная оборона является жизненно важной, и Великобритания хочет поддержать Польшу в этом и тесно сотрудничать с вами - заявил Риши Сунак.

Кроме того, в рамках учений НАТО "Steadfast Defender 24", которые продлятся до конца мая, Великобритания также планирует отправить в Польшу значительный контингент своих военных, чтобы поддержать союзников в вопросе безопасности и стабильности в регионе.

Напомним,

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак недавно объявил о пакете помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов, а также увеличение расходов Великобритании на оборону до 2,5% ВВП.

Великобритания предоставит Украине самый большой пакет военной помощи

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