Великобритания переведет экономику на военные рельсы, и планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП - Сунак

Великобритания переведет свою оборонную промышленность на военные рельсы и планирует увеличить расходы на оборону до нового минимального порога в 2,5% к 2030-му. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак на пресс-конференции в Польше вместе с генсеком НАТО Столтенбергом. Слова политика цитирует Reuters, передает УНН.

Один из главных уроков войны в Украине заключается в том, что нам нужны более глубокие запасы боеприпасов и промышленность должна иметь возможность пополнять их быстрее. - заявил Сунак.

Детали

Сунак также заявил, что Британия планирует увеличить расходы на оборону до нового минимального порога в 2,5% к 2030-му. Речь идет о выделении дополнительных 93 млрд долларов в течение шести лет на производство боеприпасов и беспилотников.

Премьер-министр Великобритании сказал, что одним из главных уроков войны в Украине является то, что страны нуждаются в более глубоких запасах боеприпасов и способности их быстрее пополнять.

В мире, который является самым опасным со времен окончания холодной войны, мы не можем быть самодовольными. ... Когда наши противники объединяются, мы должны делать больше, чтобы защитить нашу страну, наши интересы и наши ценности. - подчеркнул британский премьер-министр.

Правящая Консервативная партия Великобритании давит на премьера, чтобы он быстрее увеличил расходы на оборону.

Отмечается, что новые обязательства приведут к увеличению расходов на оборону на 2028/2029 гг. примерно с 73,8 млрд фунтов стерлингов до 78,2 млрд фунтов стерлингов, что частично будет финансироваться за счет ранее объявленного плана сокращения численности государственной службы.

Ранее в этом месяце оппозиционная Лейбористская партия заявила, что будет стремиться достичь целевого показателя в 2,5%, "как только позволят ресурсы".

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Британия является одной из стран, которая наиболее активно поддерживает Украину. Новость об увеличении расходов на оборону последовала за обещанием Сунака увеличить военную поддержку Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов, чтобы поднять её общую сумму на этот финансовый год до 3 миллиардов фунтов. Он также сказал, что финансовая поддержка Британии будет продолжаться по крайней мере на нынешнем уровне до конца десятилетия или столько, сколько потребуется.

Это решение приветствовал Президент Украины Владимир Зеленский, он поблагодарил Сунака за это во вторник.