Великобритания переведет экономику на военные рельсы, и планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП - Сунак

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  107899 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  138486 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  138742 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  141640 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  120310 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157031 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224465 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  440878 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175572 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131805 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Великобритания переведет экономику на военные рельсы, и планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП - Сунак

Великобритания планирует увеличить расходы на оборону до нового минимального порога в 2,5% к 2030 году, выделив дополнительно 93 миллиарда долларов в течение шести лет на производство боеприпасов и беспилотников, поскольку одним из главных уроков войны в Украине является необходимость более глубоких запасов боеприпасов и возможность их быстрого пополнения.

Война •   •  2378 просмотра
Великобритания переведет экономику на военные рельсы, и планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП - Сунак

Новая инициатива Порошенко: деньги на ВСУ передать депутатам для ремонта стадионов и скверов - Гладких

Петр Порошенко подал законопроект о возвращении части налога на доходы физических лиц от Вооруженных сил в местные бюджеты, что может привести к тому, что во время войны средства будут тратиться на ремонт стадионов и велодорожек вместо военных нужд.

Война •   •  3465 просмотра
Новая инициатива Порошенко: деньги на ВСУ передать депутатам для ремонта стадионов и скверов - Гладких

В Киеве наращивание укрытий фактически невозможно - КГГА

В Киеве практически невозможно увеличить количество укрытий из-за ограниченного количества зданий, а также необходимы законодательные изменения, которые бы позволили использовать паркинги как укрытие без согласия владельцев.

Война •   •  4014 просмотра
В Киеве наращивание укрытий фактически невозможно - КГГА

Зеленский обсудил с Сырским усиление военных на ключевых точках фронта, особое внимание Донецкой области

Зеленский обсудил с главнокомандующим Сырским усиление украинских военных на ключевых участках фронта, особенно в Донецкой области.

Война •   •  6016 просмотра
Зеленский обсудил с Сырским усиление военных на ключевых точках фронта, особое внимание Донецкой области

ВР планирует сделать шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, направленный на обеспечение надлежащего функционирования правового режима Дія Сити и его адаптацию к условиям военного положения в Украине.

политика •   •  6112 просмотра
ВР планирует сделать шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине

Сенат США планирует рассмотреть законопроект о помощи Украине: Маркарова объяснила, как будет происходить голосование

Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи, который включает пакет военной поддержки Украины. Однако перед окончательным голосованием сенаторы будут иметь 30 часов для обсуждения документа.

Война •   •  7203 просмотра
Сенат США планирует рассмотреть законопроект о помощи Украине: Маркарова объяснила, как будет происходить голосование

Украинская литература процветает несмотря на войну: 54% читателей выбирают украинские книги

17% украинцев начали читать вдвое больше, чем в 2020 году, а 54% выбирают книги на украинском языке, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Украинского института книги и ОО "Форум издателей".

Война •   •  5792 просмотра
Украинская литература процветает несмотря на войну: 54% читателей выбирают украинские книги

Есть риск катастрофической ситуации? Члены ВСК хотят увидеть состояние станции метро Почтовая Площадь

Народные депутаты хотят лично проинспектировать станцию метро "Почтовая площадь" в Киеве, чтобы проверить, существует ли риск аварии, как утверждают общественные активисты, несмотря на то, что городские власти отрицают какую-либо угрозу.

Общество •   •  7114 просмотра
Есть риск катастрофической ситуации? Члены ВСК хотят увидеть состояние станции метро Почтовая Площадь

Из-за весеннего половодья в Черкасской области возможно подтопление территорий вблизи Кременчугского водохранилища - ОВА

Из-за сильных дождей и пропуска воды через днепровские водохранилища в ближайшие дни в Черкасской области ожидается подтопление пойм и низменных участков рек в верховьях Кременчугского водохранилища.

Общество •   •  7077 просмотра
Из-за весеннего половодья в Черкасской области возможно подтопление территорий вблизи Кременчугского водохранилища - ОВА

Оккупанты хотят увеличить количество смотровых комплексов на Керченском мосту

российские власти планируют усилить меры безопасности и наблюдательные комплексы на Керченском мосту, соединяющем Крым с россией, с приближением майских праздников и летнего туристического сезона, с возможными ограничениями движения в случае угрозы ракетной атаки.

Война •   •  10631 просмотра
Оккупанты хотят увеличить количество смотровых комплексов на Керченском мосту