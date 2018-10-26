Убить Хашкаджи: кому была нужна смерть саудовского журналиста

Убийство

Хашкаджи, известный своей критикой в ​​адрес властей Саудовской Аравии и лично наследного принца, работал колумнистом издания Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он исчез во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. Его невесту не пустили внутрь здания, а через 5 часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет этой информации и не знает, где находится журналист.

Турецкая полиция сразу же начала расследование. Правоохранители пригласили в Эр-Рияд разрешение на обыск дипломатического учреждения, и, получив его через неделю после исчезновения журналиста, приступили к тщательным поискам.



Еще за неделю СМИ узнали о том, что доказательства жестокого убийства на территории генерального консульства все же были найдены.

В конце концов, Саудовской Аравии все же пришлось признать смерть Хашкаджи на своей территории.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ахмед аль-Джубейр почти сразу выступил на американском Fox News, назвав смертную казнь журналиста "огромной и серьезной ошибкой" и уверяя, что "виновные будут привлечены к ответственности".

Реакция

Мировое сообщество не верит его словам. Германия, Великобритания и Франция выпустили совместное заявление, в котором осудили убийство Джамаля Хашкаджи и потребовали провести расследование и найти виновных.

Канцлер Германии Ангела Меркель даже объявила о прекращении экспорта вооружения в Саудовскую Аравию на фоне неопределенности по делу.

В США тоже осудили жестокое убийство диссидента, но соглашение стоимостью 110 млрд долларов о продаже вооружения Саудовской Аравии отменять не спешили. Об этом, по крайней мере, заявил президент Дональд Трамп.

Более того, по информации издания Sky News, несмотря на бойкот некоторых политиков в связи со смертью журналиста, только в первый день международного форума "Будущая инвестиционная инициатива" (Future Investment Initiative), который стартовал 23 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия подписала торговые сделки на сумму 50 миллиардов долларов.

Королевство заключило 25 соглашений с компаниями, среди которых - Trafigura, Total, Hyundai, Norinco, Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes.

Нефтяной гигант Saudi Aramco заявил, что подписал 15 меморандумов о взаимопонимании на сумму 34 млрд долларов. Компания заявила, что подписала документы с компаниями восьми стран, в частности США, Японии, Китая, Индии и ОАЭ.

Версии

Американское издание CNN со ссылкой на источники сообщило, что журналист умер в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле во время допроса, который пошел не так, как планировалось. Источник утверждает, будто допрос имел целью заставить Хашкаджи вернуться в Саудовскую Аравию, но тот отказался, и тогда его убили.

Работодатель Хашкаджи, Washington Post, в то же время сообщил со ссылкой на источники в американской разведке, что саудовские чиновники получили приказ от наследного принца Мухаммеда ибн Салмана заманить Хашкаджи в Саудовскую Аравию и арестовать там.

Издание New York Times со ссылкой на анонимный источник сообщал, что в убийстве Хашкаджи могут обвинить сотрудника разведки и советника принца Ахмеда аль-Асира, который должен был допросить журналиста и доставить в королевство, но "перестарался".

В другой публикации New York Times приводит слова источников из круга общения своего колумниста. По их словам, незадолго до исчезновения публицист нашел деньги для проекта по созданию "отряда пчел" - сети интернет-активистов, которые противостояли бы провластным троллям в Twitter в Саудовской Аравии.

В своем последнем заявлении принц Мухаммед ибн Салман назвал убийство журналиста Джамаля Хашкаджи "мучительным преступлением для всех саудовцев" и пообещал, что "те, кто стоит за этим преступлением, будут нести ответственность".

Впрочем, европейские лидеры и независимые СМИ пока остаются скептическими.