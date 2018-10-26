Убить Хашкаджи: кому была нужна смерть саудовского журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В начале октября журналист Джамаль Хашкаджи вошел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для бракосочетания, а уже через три недели его расчлененное тело, как сообщили в Турции, было найдено в колодце на территории дипломатического учреждения. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб объявил, что убийство диссидента было заранее запланировано, не называя при этом ни мотивов, ни имен. Зато версии, кому могла быть выгодна смерть Хашкаджи, предлагают разве что не все влиятельные СМИ, передает УНН.
Убийство
Хашкаджи, известный своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии и лично наследного принца, работал колумнистом издания Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он исчез во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. Его невесту не пустили внутрь здания, а через 5 часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет этой информации и не знает, где находится журналист.
Турецкая полиция сразу же начала расследование. Правоохранители пригласили в Эр-Рияд разрешение на обыск дипломатического учреждения, и, получив его через неделю после исчезновения журналиста, приступили к тщательным поискам.
Еще за неделю СМИ узнали о том, что доказательства жестокого убийства на территории генерального консульства все же были найдены.
В конце концов, Саудовской Аравии все же пришлось признать смерть Хашкаджи на своей территории.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ахмед аль-Джубейр почти сразу выступил на американском Fox News, назвав смертную казнь журналиста "огромной и серьезной ошибкой" и уверяя, что "виновные будут привлечены к ответственности".
Реакция
Мировое сообщество не верит его словам. Германия, Великобритания и Франция выпустили совместное заявление, в котором осудили убийство Джамаля Хашкаджи и потребовали провести расследование и найти виновных.
Канцлер Германии Ангела Меркель даже объявила о прекращении экспорта вооружения в Саудовскую Аравию на фоне неопределенности по делу.
В США тоже осудили жестокое убийство диссидента, но соглашение стоимостью 110 млрд долларов о продаже вооружения Саудовской Аравии отменять не спешили. Об этом, по крайней мере, заявил президент Дональд Трамп.
Более того, по информации издания Sky News, несмотря на бойкот некоторых политиков в связи со смертью журналиста, только в первый день международного форума "Будущая инвестиционная инициатива" (Future Investment Initiative), который стартовал 23 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия подписала торговые сделки на сумму 50 миллиардов долларов.
Королевство заключило 25 соглашений с компаниями, среди которых - Trafigura, Total, Hyundai, Norinco, Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes.
Нефтяной гигант Saudi Aramco заявил, что подписал 15 меморандумов о взаимопонимании на сумму 34 млрд долларов. Компания заявила, что подписала документы с компаниями восьми стран, в частности США, Японии, Китая, Индии и ОАЭ.
Версии
Американское издание CNN со ссылкой на источники сообщило, что журналист умер в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле во время допроса, который пошел не так, как планировалось. Источник утверждает, будто допрос имел целью заставить Хашкаджи вернуться в Саудовскую Аравию, но тот отказался, и тогда его убили.
Работодатель Хашкаджи, Washington Post, в то же время сообщил со ссылкой на источники в американской разведке, что саудовские чиновники получили приказ от наследного принца Мухаммеда ибн Салмана заманить Хашкаджи в Саудовскую Аравию и арестовать там.
Издание New York Times со ссылкой на анонимный источник сообщал, что в убийстве Хашкаджи могут обвинить сотрудника разведки и советника принца Ахмеда аль-Асира, который должен был допросить журналиста и доставить в королевство, но "перестарался".
В другой публикации New York Times приводит слова источников из круга общения своего колумниста. По их словам, незадолго до исчезновения публицист нашел деньги для проекта по созданию "отряда пчел" - сети интернет-активистов, которые противостояли бы провластным троллям в Twitter в Саудовской Аравии.
В своем последнем заявлении принц Мухаммед ибн Салман назвал убийство журналиста Джамаля Хашкаджи "мучительным преступлением для всех саудовцев" и пообещал, что "те, кто стоит за этим преступлением, будут нести ответственность".
Впрочем, европейские лидеры и независимые СМИ пока остаются скептическими.