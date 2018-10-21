Меркель заявила про неможливість поставок зброї Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Німеччина не буде експортувати озброєння Саудівської Аравії на тлі невизначеності, що зберігається в справі загиблого журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи на підтримку своєї партії перед регіональними виборами, передає УНН із посиланням на Der Spiegel.
“По-перше, ми засуджуємо цю подію рішучим чином”, — заявила канцлер. “По-друге, є термінова необхідність прояснити, що трапилося. Ми далекі від прояснення цього і притягнення винних до відповідальності. Що стосується експорту озброєнь, це неможливо за нинішніх обставин”, — підкреслила Меркель.
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Як раніше інформував УНН, Німеччина, Велика Британія та Франція випустили спільну заяву, в якій засудили вбивство Джамаля Ахмада Хашоґджі та зажадали провести розслідування і знайти винних.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запевнив саудитів, що контрактам на поставку озброєння Саудівської Аравії нічого не загрожує.