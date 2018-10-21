Меркель заявила про неможливість поставок зброї Саудівської Аравії

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Німеччина не буде експортувати озброєння Саудівської Аравії на тлі невизначеності, що зберігається в справі загиблого журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи на підтримку своєї партії перед регіональними виборами, передає УНН із посиланням на Der Spiegel.