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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 40737 просмотра

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8 марта, 13:20 • 112747 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120784 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159925 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150000 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139166 просмотра

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7 марта, 08:52 • 176097 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118210 просмотра

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Меркель заявила о невозможности поставок оружия Саудовской Аравии

Меркель заявила о невозможности поставок оружия Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

 • 9128 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Германия не будет экспортировать вооружения Саудовской Аравии на фоне неопределенности в деле погибшего журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в поддержку своей партии перед региональными выборами, передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

"Во-первых, мы осуждаем это событие решительным образом", - заявила канцлер. "Во-вторых, есть срочная необходимость прояснить, что случилось. Мы далеки от прояснения этого и привлечения виновных к ответственности. Что касается экспорта вооружений, это невозможно в нынешних обстоятельствах", - подчеркнула Меркель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая Зеландия отказалась участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде из-за дела Хашкаджи

Как ранее информировал УНН, Германия, Великобритания и Франция выпустили совместную заявление, в котором осудили убийство Джамаля Ахмада Хашкаджи и потребовали провести расследование и найти виновных.

Напомним, президент США Дональд Трамп заверил саудитов, что контрактам на поставку вооружения Саудовской Аравии ничего не угрожает.

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