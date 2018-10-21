Нова Зеландія відмовилася брати участь в інвестфорумі в Ер-Ріяді через справу Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Нова Зеландія не братиме участі в форумі “Майбутня інвестиційна ініціатива” (Future Investment Initiative) в Ер-Ріяді 23 — 25 жовтня у зв’язку з убивством журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Нової Зеландії Уінстона Пітерса, опублікованій у неділю на сайті уряду, передає УНН.
“Хоча визнання було надзвичайно важливим, вчинення вбивства посадовими особами викликає занепокоєння. Багато питань залишаються без відповідей, — сказано в повідомленні. — Ми із нетерпінням очікуємо результатів проведеного Туреччиною розслідування і закликаємо Саудівську Аравію виконати своє зобов’язання щодо відкритої участі в ньому”.
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Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.
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У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердила смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.