Нова Зеландія відмовилася брати участь в інвестфорумі в Ер-Ріяді через справу Хашкаджі

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Нова Зеландія не братиме участі в форумі “Майбутня інвестиційна ініціатива” (Future Investment Initiative) в Ер-Ріяді 23 — 25 жовтня у зв’язку з убивством журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Нової Зеландії Уінстона Пітерса, опублікованій у неділю на сайті уряду, передає УНН.