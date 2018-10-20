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Міжнародна федерація журналістів вимагає США і ЄС ввести санкції проти Саудівської Аравії

Міжнародна федерація журналістів вимагає США і ЄС ввести санкції проти Саудівської Аравії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Міжнародна федерація журналістів закликала керівництво США та ЄС ввести санкції проти Саудівської Аравії за вбивство журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі в генконсульстві країни у Стамбулі. Про це йдеться в поширеній у суботу заяві федерації, інформує УНН.

“Якщо ЄС і США вводять санкції проти Росії і Венесуели, звинувачуючи їх в організованих державою вбивствах, чому не вживаються ніякі дії проти Саудівської Аравії, — йдеться в заяві. — По всьому світу виступають захисники прав людини, багато компаній і організації вже прийняли санкції або бойкотували заходи, що проводяться в Саудівській Аравії. Тепер повинні діяти уряди, у них є економічні важелі впливу, дипломатичний та міжнародний інструментарій, щоб знайти і притягнути до відповідальності вбивць та замовників”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп не виключив введення санкцій проти Саудівської Аравії у справі Хашоґджі

У заяві наголошується, що Ер-Ріяд “плете павутину брехні, щоб приховати істину в цій справі”. “Сама думка про те, що саудівському режиму потрібно багато днів, щоб встановити, що сталося в їхньому власному консульстві, сміхотворна і непереконлива. Безкарність, з якою діють саудівці, гротескна, проте вона цілком відповідає діям провідних світових урядів, які всюди демонструють готовність бездіяльністю покривати Ер-Ріяд, захищаючи свої політичні і фінансові інтереси”, — йдеться в заяві.

Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердила смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.

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